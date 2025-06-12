健康網》4招聰明吃泡麵！ 醫：記得加入「2營養素」

醫師提供4個健康吃泡麵的方法，如掌握調味包使用量、增加蛋白質與膳食纖維、選改良型泡麵、控制食用頻率；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕泡麵幾乎是每個人生活中都會遇到的食物，但每次提到它，都會出現「那個吃了不好喔」的聲音。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文，提供4個健康吃泡麵的方法，如掌握調味包使用量、增加蛋白質與膳食纖維、選擇減鈉配方等改良型泡麵、控制食用頻率。

陳潔雯表示，泡麵的問題不只在於熱量，而是在於缺乏代謝調節型營養素，如鎂、鉀、維生素B群、抗氧化物等，容易促進慢性低度發炎與代謝負荷累積，長期下來，對血壓、血糖、血脂、內臟脂肪都會有潛在影響。

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泡麵不健康4原因

●高鈉含量：市售泡麵整份湯底，鈉含量可能高達1500–2000毫克以上，長期高鈉攝取會增加高血壓、心血管與腎臟負擔。

●油脂組成問題：炸麵餅使用的是高溫植物油，可能含有氧化脂質或少量反式脂肪，吃多了容易累積慢性發炎、血脂問題。

醫師指出，炸麵餅使用的是高溫植物油，可能含有氧化脂質或少量反式脂肪，吃多了易引起慢性發炎；示意圖。（圖取自freepik）

●營養密度不足：缺乏新鮮蔬果、膳食纖維，幾乎沒有維生素、礦物質與抗氧化物的營養支持。

●升糖快、飽足感短：麵體主要是精緻澱粉，容易讓血糖快速波動。

健康吃泡麵 調味包減半更佳

●控制湯包使用量：調味包減半、不喝湯，直接降低鈉攝取量。

●增加蛋白質與纖維：加蛋，如蛋花、溏心蛋、加豆腐，如豆皮、瘦肉片、加青菜，如青江菜、菠菜、菇類、冷凍蔬菜包等。

●選擇改良型泡麵：非油炸麵體、減鈉配方的產品較好。

●控制頻率：偶爾1週吃1次，其實不需要過度擔心。

最後，陳潔雯說，生活中並不需要用「完全禁止」的態度來面對食物，就像泡麵的重點不是「能不能吃」，而是「該怎麼吃、吃幾次、搭配什麼吃」，理解背後的營養邏輯，就能幫助自己做出更適合的選擇。

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