45歲女腫瘤復發近7公分 醫：超過這尺寸恐影響生育

婦產部賴斯斌醫師提醒，定期超音波檢查，才能把握治療黃金時間。（萬芳醫院提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕45歲張姓女性十年前曾切除左側卵巢畸胎瘤，近期竟發現右側卵巢再長出一顆7公分腫瘤，雖未有不適症狀，但潛藏併發症風險。台北市立萬芳醫院婦產團隊以單孔腹腔鏡微創手術切除腫瘤，病人當日即能沐浴，一週後回診傷口癒合良好，整體恢復情況理想；婦產部賴斯斌醫師提醒，定期超音波檢查，才能把握治療黃金時間。

賴斯斌醫師表示，卵巢畸胎瘤是女性常見的卵巢腫瘤之一，因生殖細胞異常分化所致，可能會產生皮膚、毛髮、牙齒等多種組織，大部分畸胎瘤無立即危險性，但腫瘤體積若超過5公分，卵巢扭轉的風險會明顯提高，將導致卵巢供血中斷，可能引發缺血性壞死，甚至影響生育功能。此腫瘤生長緩慢，早期症狀不明顯，常在健檢或婦科檢查中才被發現，多發於20至40歲育齡女性，約九成為良性，但若發生在停經後，惡性機率恐增加。

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賴斯斌指出，該名女病患採用單孔腹腔鏡微創手術，僅需在肚臍上方開一個小孔，與傳統開腹或多孔腹腔鏡手術相比，不僅傷口小、疼痛感低、恢復時間快，幾乎不留疤痕，且術後僅需以防水凝膠覆蓋傷口，無須拆線或更換敷料，約一至兩週便自然脫落，減輕照護負擔。

賴斯斌續指，單孔手術並非適用於所有病人，須依據腫瘤大小、位置、組織特性及病人病史整體評估，若曾接受多次腹部手術或患有巧克力囊腫者，考量沾黏風險較高，較不建議採用。

賴斯斌說，衛生福利部國民健康署成人預防保健服務自今年起，已將子宮頸抹片檢查補助年齡下修至25歲，曾罹患卵巢畸胎瘤的病人，約有10%可能在另一側卵巢再度長出新瘤，提醒即使完成手術也不可掉以輕心，女性應定期檢查卵巢與子宮健康，建議搭配骨盆腔超音波檢查，有助於早期發現異常，及時介入治療。

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