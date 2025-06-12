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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》瘦瘦針會讓陰莖變長？ 泌尿科醫師解析醫學事實

2025/06/12 21:45

對於「使用瘦瘦針的男性陰莖變長」，醫師說明，很多時候並不是真的陰莖過短，只是恥骨上脂肪太厚，把陰莖埋住了；情境照。（圖取自freepik）

對於「使用瘦瘦針的男性陰莖變長」，醫師說明，很多時候並不是真的陰莖過短，只是恥骨上脂肪太厚，把陰莖埋住了；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期多家媒體報導「使用瘦瘦針的男性陰莖變長」，引發廣泛關注與討論；對此，懿安泌尿科診所院長呂謹亨說明，其實很多時候，並不是真的陰莖過短，只是恥骨上脂肪太厚，把陰莖埋住了，《紐約郵報》報導有男子陰莖「看起來長了1吋以上」，有些甚至戲稱這是「Ozempic penis」（Ozempic陰莖）現象（GLP‑1 類藥物如Ozempic、Mounjaro）。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享，他在診間遇到稍微肥胖的人來割包皮時，都會提醒他們，割完包皮，他們的陰莖未勃起時會「縮陽入腹」，建議減重甚至在割包皮時合併消脂手術，甚至增粗手術，徹底改頭換面，一展雄風。

「變長」未必代表組織生長

呂謹亨說，減重後，陰莖「看起來變長」早有醫學依據：2021年，Azab於《Andrologia》期刊發表研究，對肥胖男性進行恥骨上區域減脂後，陰莖伸展長度平均從 12.1cm增加至 12.9 cm，屬於「視覺效果提升」，並非組織變大；2024年，LifeMD醫療中心：「減去下腹部脂肪墊後，陰莖基部原本被脂肪遮住的部分會露出來，因此看起來變長，但實際陰莖組織長度不變」。

減重有助性功能與外觀 非「生長」

呂謹亨提到，國際泌尿學會與醫學觀點指出：肥胖會造成陰莖埋藏，不僅影響性生活，也可能造成清潔困難與感染風險，減重能改善此狀況，讓陰莖「視覺上」變長；2025年4月，Himplant®醫學團隊指出「每減13-23kg（30-50lbs）肥胖體重，陰莖可見長度或增加約1吋」，主要改善「buried penis syndrome」，但無任何實證顯示 GLP‑1類藥物能刺激陰莖海綿體或生殖組織生長。

呂謹亨提醒，不要誤信藥物可增大陰莖，目前無任何藥物能安全有效增加陰莖長度。如有過度肥胖或生殖器困擾，應尋求泌尿科醫師協助，必要時進行健康減重或外科處置改善生活品質。

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