健康網》日本青汁不踩雷 營養師：別空腹喝、2種人要諮詢醫師

營養師表示，青汁在日本已有數十年歷史，是許多上班族與銀髮族的每日保養聖品，但空腹直接大量飲用，可能會引起腸胃不適；示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在逛藥妝店的時候是否有在保健食品區見過青綠色的「青汁」？營養師王證瑋表示，青汁在日本已有數十年歷史，是許多上班族與銀髮族的每日保養聖品，但空腹不建議直接大量飲用，可能會引起腸胃不適，建議在早餐後或搭配點心服用；腎臟病患者、服用抗凝血劑者，需留意青汁的高鉀與高維生素K含量，使用前請諮詢醫師。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文說明，青汁主要由大麥若葉、明日葉、桑葉等綠色植物粉末製成，富含膳食纖維、多酚、維生素與植物營養素，市售青汁品項眾多，建議選擇無糖、無人工添加、原料來源標示清楚的品牌。雖然青汁不是萬靈丹，但對於蔬菜攝取不足、需要調整體質或腸道環境的人來說，是個方便實用的營養補充方式。

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日本青汁的5大健康好處

●幫助排便順暢，輕鬆解便秘困擾：青汁中的膳食纖維有助於促進腸道蠕動，特別適合纖維攝取不足、長期久坐或壓力型便秘者。

●補充綠色植化素，提升抗氧化力：大麥若葉與明日葉含有豐富的SOD酵素、葉綠素與多酚，有助於對抗自由基、延緩老化。

●調整體質，打造舒適體內環境：現代人多外食、嗜甜，容易偏向酸性體質，青汁的礦物質與鹼性植物營養素有助平衡體內酸鹼。

●維持代謝力，養成易瘦體質：有些青汁添加乳酸菌、酵素，搭配健康飲食能支持腸道菌叢平衡、促進代謝循環。

●幫助緩解疲勞感，提升每日活力：青汁富含B群、鐵、鎂等微量營養素，對於經常熬夜、精神疲倦者有幫助。

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