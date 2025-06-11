健康網》6歲童蛀牙「吃掉」心臟瓣膜 醫：比先天性心臟病危險

1名沒有心臟病病史的6歲女童，因為蛀牙導致感染性心內膜炎，醫師提醒平時要注意牙齒健康及若有3天以上不明原因發燒要及時就醫；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名6歲女童沒有心臟病病史，因為幾顆蛀牙裡的細菌跑進血液，聚集在一起吃掉了她的心臟瓣膜，並且隨著血液侵犯全身各個角落，台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安說明，這是比先天性心臟病還危險的感染性心內膜炎。

陳俊安在臉書專頁「兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事」發文分享，這則案例是台大兒科晨會的討論個案，已經是「想得到的器官」一半以上都有被細菌破壞的證據，並指出，一旦進入血液的細菌多到在瓣膜上形成一大坨細菌斑、並趁抗生素發揮作用前伺機擴散全身，此時的死亡率比很多先天性心臟病還高幾十倍，甚至幾百倍。

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陳俊安表示，有些先天性心臟病的患者本身就是感染性心內膜炎的高危險群，但他在診間都會強調「平常把牙齒顧好最重要」，而不是到要做牙科治療前，才在擔心要不要做感染性心內膜炎的預防；一旦出現莫名沒有任何感冒等症狀的發燒，即使只有38度多的微燒，只要燒超過3天，就要趕緊到醫院評估，是否有可能是感染性心內膜炎。

「這孩子本身又沒有心臟病，不也是得了感染性心內膜炎？」陳俊安說，這正是「風險」的概念，沒有心臟病病史的孩子雖屬於低風險，但反而更容易忽略一些重大疾病的初期徵兆，因此家長更應提高警覺。

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