南市護理人員甄選305人報考 錄取率約6％

南市衛生局辦理南市114年護理人員公開甄選，已完成受理報名作業，這次共有305人報考。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市衛生局辦理南市114年護理人員公開甄選，已於6月5日至8日完成受理報名作業，這次預計錄取現職公職人員組及非現職公職人員組各正取9名、候補9名，共有305人報考，正取人員錄取率約6％。

南市衛生局表示，護理人員公開甄選評分方式為資績分數審查佔30％，筆試佔70％，筆試訂於6月29日下午3時至4時在台南市興國高級中學舉行，錄取人員名單將於當日晚間公告於台南市衛生局網站護理人員甄試專區。提醒考試當日興國高級中學校園進行管制，當天下午1時30分始開放進入，應考人須同時出示入場證、身分證件（身分證或具照片之健保卡、駕照），始得進入。

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衛生局表示，試場配置圖將於6月26日（星期四）公告於台南市衛生局網站/本局介紹/護理人員甄試專區及台南市興國高級中學網站，相關甄選資訊請報考人上網查詢。

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