健康網》每天喝咖啡能紓壓 研究曝黃金飲用量：助攻穩情緒

腎臟科醫師江守山表示，研究發現，經常飲用咖啡可能影響腸道微生物群，且與改善情緒、壓力有關；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡不只護肝提神，對於健康也有新助益。腎臟科醫師江守山表示，國外研究顯示，每天飲用3到5杯咖啡的人，不論是否含咖啡因，對於情緒改善，包括壓力、憂鬱和衝動程度降低均產生作用。此外，經常飲用咖啡的族群，體內某些菌叢的含量較高，除可能有助於抵抗有害細菌和感染，對於女性的正面情緒也有相關性。

江守山於臉書粉專發文表示，愛爾蘭科克大學學院（University College Cork）的研究人員在了解咖啡如何有益於人體方面，取得了重大進展。科學家首次深入研究了咖啡如何與腸腦軸（連接消化系統和大腦的通訊網絡）相互作用。這項發表在《自然通訊》上的研究結果，得到了咖啡科學資訊研究所 （ISIC） 的支持，顯示經常飲用含咖啡因和不含咖啡因的咖啡，可塑造腸道微生物群，並影響情緒和壓力。

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安全飲用量：每天3-5杯

江守山說，研究人員比較了31位經常喝咖啡的人和31名不喝咖啡的人。參與者完成了心理評估，記錄了他們飲食和咖啡因的攝取量，並提供了糞便和尿液樣本，以便科學家分析腸道菌叢和情緒狀態的變化。研究中「咖啡飲用者」被定義為通常每天飲用3-5杯咖啡的人，歐洲食品安全局（EFSA）認為這一飲用量安全且適中。

有無咖啡因均可情緒改善

實驗開始時，咖啡飲用者停止飲用咖啡兩週。在此期間，研究人員持續採集生物樣本並監測受試者的心理健康狀況。戒斷期結束後，一半參與者喝的是不含咖啡因的咖啡，另一半喝的是普通咖啡。兩組參與者都報告情緒獲得改善，包括壓力、憂鬱和衝動程度的降低。這些結果表明，即使不含咖啡因，咖啡也能改善情緒。

江守山表示，研究還發現，經常飲用咖啡的人群體內「埃格特氏菌屬」（Eggertella sp.）和「短隱桿菌」（Cryptobacterium curtum）的含量較高。這些微生物被認為在消化系統產酸和膽汁酸合成等過程中發揮作用，可能有助於抵抗有害細菌和感染。研究人員還觀察到「厚壁菌門」（Firmicutes）的增加，該菌群先前被認為與女性的正面情緒有關。

不過，研究發現，含咖啡因的咖啡則展現出明顯的優勢。只有攝取咖啡因的參與者才能感受到焦慮減輕，同時注意力更集中，警覺性也更高。此外，咖啡因也與發炎風險降低有關。

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