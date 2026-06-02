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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

甲狀腺結節無痕治療 達文西、消融術成新選擇

2026/06/02 12:00

嘉基一般外科醫師黃仁維（左）說，相較傳統手術，消融術傷口極小，頸部幾乎看不到痕跡，能保留大部分正常甲狀腺功能。（嘉基提供）

嘉基一般外科醫師黃仁維（左）說，相較傳統手術，消融術傷口極小，頸部幾乎看不到痕跡，能保留大部分正常甲狀腺功能。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕甲狀腺結節不等於癌症，愛美族群對外觀相當在意，即使發現脖子異常腫大，也常選擇一拖再拖，結果反而延誤病情。專業醫師指出，針對不同類型的甲狀腺問題，現在治療方式也不會像是戴上「拿不掉的項鍊」，「良性結節，用消融術縮小它；惡性腫瘤，用達文西完整切除它。」

照鏡子時突然發現脖子腫一塊、吞口水總覺得卡卡的，甚至摸到脖子有凸起腫塊，不少人第一時間腦中立刻浮現：「我是不是得癌症了？」

嘉基醫院一般外科醫師黃仁維說，臨床統計上，甲狀腺結節超過9成為良性，如果經檢查確認為「良性甲狀腺結節」，但因腫塊明顯影響外觀、造成壓迫感或吞嚥不適，便可考慮「甲狀腺微波／射頻消融術」，此治療最大特色，就是「像打針一樣完成治療」，透過細針導入熱能，使結節逐漸萎縮變小，不需傳統開刀，也不必全身麻醉，多數患者當天即可返家。

相較於傳統手術，消融術不但傷口極小，頸部幾乎看不到痕跡，更重要的是能保留大部分正常甲狀腺功能，降低術後長期服藥機率，因此近年深受愛美族群與忙碌上班族歡迎。

嘉基一般外科醫師劉憲表示，但如果結節過大，或經檢查後確診為「甲狀腺癌」，就可能需要進一步切除病灶，此時「達文西機械手臂手術」能把傷口巧妙隱藏在腋下或乳暈，避免在脖子留下傳統手術疤痕，在完整切除腫瘤同時，也降低術後聲音沙啞等風險。

劉憲提醒，甲狀腺疾病早期未必有明顯症狀，除了脖子腫塊外，若出現吞嚥困難、聲音沙啞、壓迫感或呼吸不順等情形，都應及早就醫檢查，至於該選擇哪種方式治療，最簡單的判斷原則：「良性結節，用消融術縮小它；惡性腫瘤，用達文西完整切除它。」但每位患者狀況不同，仍需經由專業醫師評估，才能制定最適合的治療方案。

甲狀腺傳統手術像是戴上「拿不掉的項鍊」。（嘉基提供）

甲狀腺傳統手術像是戴上「拿不掉的項鍊」。（嘉基提供）

嘉基一般外科醫師劉憲說，達文西手術能把傷口巧妙隱藏在腋下或乳暈，避免在脖子留下傳統手術疤痕。（嘉基提供）

嘉基一般外科醫師劉憲說，達文西手術能把傷口巧妙隱藏在腋下或乳暈，避免在脖子留下傳統手術疤痕。（嘉基提供）

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