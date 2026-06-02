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健康網》頑固高血壓降不下來 醫揭：大腦1機制讓身體備戰

2026/06/02 07:18

醫師張家銘表示，高血壓頑固降不下來，有可能因長期壓力與睡眠不足，導致交感神經過度活化，影響血壓控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師張家銘表示，高血壓頑固降不下來，有可能因長期壓力與睡眠不足，導致交感神經過度活化，影響血壓控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓不一定只是鹽吃太多或血管老化造成。精準預防醫學會理事長張家銘引述研究指出，很多頑固高血壓，問題不只在血管，可能是大腦交感神經一直處在「警報模式」。若血壓反覆偏高，甚至吃藥後仍控制不佳，除了規律服藥外，也應檢視是否有睡眠呼吸中止、腎臟問題、胰島素阻抗、壓力過大等問題。 

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，有些民眾一忙、一累、一睡不好，血壓就往上跑。這時候可能得推測，身體是不是太久沒有真正放鬆？交感神經是不是一直開著？我們的身體像一台車，油門一直輕輕踩著，時間久了，血壓自然很難平穩。

張家銘說明，大腦裡有一些負責調控自律神經的區域，會接收很多身體訊號，包括壓力、睡眠、發炎、鹽分、血糖、荷爾蒙，以及整體代謝狀態。當大腦感覺身體好像不太安全、負擔太大，就會啟動交感神經，讓身體進入比較警戒的狀態。交感神經一啟動，心跳會變快，血管會收縮，身體就會把血壓拉高，讓血液和能量趕快送出去。

他接著說，當民眾工作壓力、睡不好、慢性發炎、血糖不穩和代謝失衡等情況長期累積下來，大腦就可能覺得身體在警戒狀態，交感神經也不容易安靜下來。當大腦一直以為身體還在「需要備戰」，這個警報模式開太久，血壓就很難真正穩定下來。

張家銘提醒，若民眾已服用降血壓藥物卻仍控制不佳，不要自己停藥，也不要自己亂換藥，建議進一步檢查是否存在睡眠呼吸中止症、腎臟疾病、荷爾蒙異常、胰島素阻抗、慢性發炎或自律神經失衡等問題。這些問是一旦未被揪出來，血壓就可能一直反覆。

張家銘強調，高血壓並非單純的數字問題，而是身體整體健康狀態的反映。除了依照醫囑治療外，不妨從運動、睡眠、壓力及飲食等生活習慣著手，找出血壓升高的根本原因，才能真正維持血壓穩定。

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