肝癌年奪7千命！50套「智慧超音波」進駐偏鄉 靠AI揪出肝腫瘤

AI可自動標示疑似肝腫瘤區域，協助醫師提高診斷準確度。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣每年超過7500人死於肝癌。肝病防治學術基金會（肝基會）推出「肝瘤偵」AI智慧影像系統，透過深度學習輔助超音波判讀，提高肝腫瘤辨識能力，並捐贈50套至偏鄉醫療院所。專家表示，腹部超音波仍是早期發現肝癌最重要工具，搭配AI有助提升診斷品質，落實智慧醫療與肝病早期防治。

肝病長年被稱為「沉默殺手」，許多患者在肝炎、肝硬化甚至肝癌早期幾乎沒有明顯症狀，往往等到身體不適時已錯過最佳治療時機。根據衛福部113年死因統計，國內因肝癌、慢性肝病及肝硬化死亡人數達1萬1238人，其中肝癌死亡7513人，高居十大癌症死因第2位。

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腹部超音波是目前早期發現肝硬化與肝癌最方便、無侵入性的檢查工具，但檢查結果與醫師經驗密切相關。為提升診斷品質，肝基會自2018年起投入AI輔助超音波技術研發，攜手好心肝基金會、台大醫院及影像處理科技業者合作，開發「肝瘤偵（iGood Liver AI）」智慧影像辨識系統。這套系統透過深度學習技術，可在超音波影像中自動標示疑似肝腫瘤區域，並協助辨識良性或惡性病灶，提供醫師作為診斷參考。

為縮短城鄉醫療差距，肝基會此次獲得社會善款支持，捐贈50套「肝瘤偵」系統至偏鄉及各地醫療院所，希望讓更多民眾享有智慧醫療資源，提高肝癌早期發現機會。

衛福部長石崇良表示，台灣已提前於2025年達成世界衛生組織消除C型肝炎目標，顯示多年肝炎防治政策已有成果。未來將持續強化篩檢與治療可近性，結合AI等創新科技與跨領域合作，降低肝癌發生率與死亡率。

肝基會董事長許金川指出，雖然慢性肝病及肝硬化已退出十大死因排行榜，但肝病威脅並未消失。台灣每年仍有超過7000人死於肝癌，約4000人死於肝硬化及慢性肝病。尤其40歲以上、未接種B型肝炎疫苗者，仍是高風險族群。

許金川表示，肝基會推動「今年超了沒－全台免費腹部超音波檢查」活動已邁入第5年，累計超過30家醫療院所參與，服務2萬1212人次，發現576名疑似肝癌或肝腫瘤高風險個案，比例近3%；此外，每年超過半數受檢者有脂肪肝問題。另一項「救救肝苦人」偏鄉外篩活動累計已舉辦超過966場，服務逾70萬人次，顯示肝病篩檢需求仍十分龐大。

肝基會執行長粘曉菁表示，AI系統導入後，不僅能協助醫師提高肝腫瘤辨識精準度，也能縮短病患等待診斷時間，降低面對肝病的不安與焦慮。透過腹部超音波結合AI輔助判讀，可望提升肝癌早期篩檢品質，推動智慧醫療深入偏鄉，讓更多民眾及早發現、及早治療，進一步降低肝病對國人健康的威脅。

「肝瘤偵AI」系統可提升肝癌篩檢品質。（記者侯家瑜攝）

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