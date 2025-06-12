健康網》咖啡養生又Hold住記性！5萬人研究揭「關鍵杯數」

哈佛研究指出，每天喝315毫克咖啡因，即3杯小杯咖啡的女性，年長時記性好、身體動作靈活，還有助情緒穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）





紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性擔心喝咖啡會喝出健康風險，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述一項哈佛長達30年的研究指出，每天喝315毫克的咖啡因，即3杯小杯咖啡的女性，年長時記性好、身體動作靈活，還有助情緒穩定。研究甚至發現，活到70歲以上的女性，也沒有心臟病、糖尿病等重大疾病，也就是說，喝咖啡能幫助女性「健康老化」。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」上指出，每天一杯咖啡，是對女性的未來健康溫柔承諾，哈佛30年研究給出安心答案。這項研究對象是將近5萬位美國女性，年齡從45歲到60歲不等，這些女性都是醫護專業人員，從1984年開始定期回報自己的飲食與健康狀況。研究團隊追蹤她們的生活，一路看到她們步入老年，最終，她們的狀態定義了什麼是「健康老化」。

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喝咖啡能幫助女性「健康老化」；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，這些女性活到70歲以上，沒有心臟病、糖尿病、癌症等重大疾病，身體動作靈活、記性好，情緒穩定，生活可以自己打理，也就是健康優雅的變老。在這些健康又自在老去的女性當中，有個習慣出現得特別頻繁，她們每天都會喝1到3杯咖啡。這些「健康老化」的女性每天平均攝取 315 毫克的咖啡因，等於3杯小杯的咖啡。而且，每多喝1杯咖啡，健康老化的機率就提升2%到5%。

張家銘表示，很多人認為，這是因為咖啡有咖啡因，能幫助提神。但研究仔細分開來分析，如果喝的是茶、可樂、甚至去咖啡因的咖啡，就沒有這樣的效果。也就是說，咖啡的保護力，來自它本身的「組合拳」，亦即那一杯咖啡裡的抗氧化物、多酚、綠原酸，可能保護著代謝、神經與情緒。

張家銘提醒，這並不是說所有人都該喝咖啡，如果對咖啡因敏感，或是有胃食道逆流、心悸等問題，還是要注意調整。保持健康仍要注意均衡，包含運動、良好睡眠、飲食、情緒管理，與社會保持連結等加起來的總和。

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