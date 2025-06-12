自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》咖啡養生又Hold住記性！5萬人研究揭「關鍵杯數」

2025/06/12 09:30

健康網》咖啡養生又Hold住記性！5萬人研究揭「關鍵杯數」

哈佛研究指出，每天喝315毫克咖啡因，即3杯小杯咖啡的女性，年長時記性好、身體動作靈活，還有助情緒穩定；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少女性擔心喝咖啡會喝出健康風險，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述一項哈佛長達30年的研究指出，每天喝315毫克的咖啡因，即3杯小杯咖啡的女性，年長時記性好、身體動作靈活，還有助情緒穩定。研究甚至發現，活到70歲以上的女性，也沒有心臟病、糖尿病等重大疾病，也就是說，喝咖啡能幫助女性「健康老化」。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」上指出，每天一杯咖啡，是對女性的未來健康溫柔承諾，哈佛30年研究給出安心答案。這項研究對象是將近5萬位美國女性，年齡從45歲到60歲不等，這些女性都是醫護專業人員，從1984年開始定期回報自己的飲食與健康狀況。研究團隊追蹤她們的生活，一路看到她們步入老年，最終，她們的狀態定義了什麼是「健康老化」。

喝咖啡能幫助女性「健康老化」；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝咖啡能幫助女性「健康老化」；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究發現，這些女性活到70歲以上，沒有心臟病、糖尿病、癌症等重大疾病，身體動作靈活、記性好，情緒穩定，生活可以自己打理，也就是健康優雅的變老。在這些健康又自在老去的女性當中，有個習慣出現得特別頻繁，她們每天都會喝1到3杯咖啡。這些「健康老化」的女性每天平均攝取 315 毫克的咖啡因，等於3杯小杯的咖啡。而且，每多喝1杯咖啡，健康老化的機率就提升2%到5%。

張家銘表示，很多人認為，這是因為咖啡有咖啡因，能幫助提神。但研究仔細分開來分析，如果喝的是茶、可樂、甚至去咖啡因的咖啡，就沒有這樣的效果。也就是說，咖啡的保護力，來自它本身的「組合拳」，亦即那一杯咖啡裡的抗氧化物、多酚、綠原酸，可能保護著代謝、神經與情緒。

張家銘提醒，這並不是說所有人都該喝咖啡，如果對咖啡因敏感，或是有胃食道逆流、心悸等問題，還是要注意調整。保持健康仍要注意均衡，包含運動、良好睡眠、飲食、情緒管理，與社會保持連結等加起來的總和。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中