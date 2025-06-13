健康網》8大健腦食物清單！ 雞蛋、咖啡、綠茶都入列

營養師說，喝咖啡除了降低睡意外，還能提高警覺性與降低失智風險；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃對食物助健腦！好食課營養師Titan林世航在臉書專頁「好食課」發文整理8大健腦食物，包括：雞蛋、莓果類、鯖魚、堅果種子、綠葉蔬菜、黑巧克力、綠茶及咖啡，越吃越聰明，延緩大腦老化。

●雞蛋：雞蛋中的「卵磷脂」可是大腦的好朋友，它能增強記憶力、縮短反應時間，其中，卵磷脂中的膽鹼可作為神經傳遞物乙醯膽鹼的前體，對於胎兒認知發展與老年認知維持都有一定幫助，有研究發現，即使每週僅吃1顆雞蛋，也與降低失智症風險有關。

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●莓果類：藍莓含有豐富抗氧化物（如維生素C、花青素），能幫助減輕大腦氧化壓力，延緩腦部老化。

●鯖魚：鯖魚、秋刀魚、鮭魚等魚類含有omega-3脂肪酸，除了可減少發炎、降低憂鬱症風險外，裡頭的DHA還可幫助腦部發育，改善學習力和記憶力。

●堅果種子：葵瓜子、南瓜籽、杏仁果、核桃等堅果種子含有維生素E，能保護大腦免受自由基損害，記憶清晰不模糊。

營養師指出，綠葉蔬菜如菠菜、羽衣甘藍等蔬菜富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力；示意圖。（圖取自photoAC）

●綠葉蔬菜：菠菜、羽衣甘藍等蔬菜富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力，且這些蔬菜裡頭也含有葉黃素與玉米黃質，有助於維持眼睛健康，因此每日吃足蔬菜對於上班族與學生來說，都是護眼又護腦的一大關鍵。

●黑巧克力：讀書卡頓時，可來點70%以上的黑巧克力！黑巧克力中的可可黃烷醇促進腦部血液循環，進而改善認知功能，提高記憶力。

●抹茶／綠茶：兒茶素與茶胺酸能有效抑制認知衰退，研究發現抹茶可減輕壓力與焦慮，並提升記憶力、改善短期與長期認知功能。

●咖啡：喝咖啡除了降低睡意外，還能提高警覺性與降低失智風險。不過，特別提醒，12-18歲每日咖啡因攝取量應控制在100毫克以下，成人則是300毫克以下。

營養師表示，綠茶中的兒茶素與茶胺酸能有效抑制認知衰退；示意圖。（圖取自photoAC）

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