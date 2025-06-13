自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》8大健腦食物清單！ 雞蛋、咖啡、綠茶都入列

2025/06/13 06:31

營養師說，喝咖啡除了降低睡意外，還能提高警覺性與降低失智風險；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，喝咖啡除了降低睡意外，還能提高警覺性與降低失智風險；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吃對食物助健腦！好食課營養師Titan林世航在臉書專頁「好食課」發文整理8大健腦食物，包括：雞蛋、莓果類、鯖魚、堅果種子、綠葉蔬菜、黑巧克力、綠茶及咖啡，越吃越聰明，延緩大腦老化。

●雞蛋：雞蛋中的「卵磷脂」可是大腦的好朋友，它能增強記憶力、縮短反應時間，其中，卵磷脂中的膽鹼可作為神經傳遞物乙醯膽鹼的前體，對於胎兒認知發展與老年認知維持都有一定幫助，有研究發現，即使每週僅吃1顆雞蛋，也與降低失智症風險有關。

●莓果類：藍莓含有豐富抗氧化物（如維生素C、花青素），能幫助減輕大腦氧化壓力，延緩腦部老化。

●鯖魚：鯖魚、秋刀魚、鮭魚等魚類含有omega-3脂肪酸，除了可減少發炎、降低憂鬱症風險外，裡頭的DHA還可幫助腦部發育，改善學習力和記憶力。

●堅果種子：葵瓜子、南瓜籽、杏仁果、核桃等堅果種子含有維生素E，能保護大腦免受自由基損害，記憶清晰不模糊。

營養師指出，綠葉蔬菜如菠菜、羽衣甘藍等蔬菜富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，綠葉蔬菜如菠菜、羽衣甘藍等蔬菜富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力；示意圖。（圖取自photoAC）

●綠葉蔬菜：菠菜、羽衣甘藍等蔬菜富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力，且這些蔬菜裡頭也含有葉黃素與玉米黃質，有助於維持眼睛健康，因此每日吃足蔬菜對於上班族與學生來說，都是護眼又護腦的一大關鍵。

●黑巧克力：讀書卡頓時，可來點70%以上的黑巧克力！黑巧克力中的可可黃烷醇促進腦部血液循環，進而改善認知功能，提高記憶力。

●抹茶／綠茶：兒茶素與茶胺酸能有效抑制認知衰退，研究發現抹茶可減輕壓力與焦慮，並提升記憶力、改善短期與長期認知功能。

●咖啡：喝咖啡除了降低睡意外，還能提高警覺性與降低失智風險。不過，特別提醒，12-18歲每日咖啡因攝取量應控制在100毫克以下，成人則是300毫克以下。

營養師表示，綠茶中的兒茶素與茶胺酸能有效抑制認知衰退；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師表示，綠茶中的兒茶素與茶胺酸能有效抑制認知衰退；示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中