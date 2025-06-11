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彰化秀水長照大樓動工 鹿鳴日照中心確定興建

2025/06/11 13:29

彰化縣鹿鳴日照中心的預定地，原為重劃區的抵費地，已完成地目變更。（凃淑媚提供）

彰化縣鹿鳴日照中心的預定地，原為重劃區的抵費地，已完成地目變更。（凃淑媚提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣邁入高齡化社會，老幼照護不能等！彰化縣為實現「一國中學區，一日照中心」目標，鹿港區綜合大樓預計今（2025）年底完工；秀水鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工成今天（11日）動工，預計明（2026）年底完工；鹿鳴日照中心將於明年動工，完成「福鹿秀」最後的長幼共融拼圖。

秀水鄉衛生所原址就在鄉公所旁邊、秀水國小對面，如今拆除舊衛生所，並整合後方鄉公所的土地，以150坪基地來興建全新的衛生所與長照大樓，將興建地上5層、地下1層的建物，地上1、2樓為「衛生所跟不老健身房」、3樓「托嬰中心及社區心理衛生中心」、4樓「日照中心」、5樓提供「老人健康促進空間」，地下1樓為停車場方便停車，工程總經費2.2億元。

彰化縣鹿鳴日照中心的預定地，原為重劃區的抵費地，已完成地目變更。（凃淑媚提供）

彰化縣鹿鳴日照中心的預定地，原為重劃區的抵費地，已完成地目變更。（凃淑媚提供）

縣長王惠美表示，秀水長照大樓預計2026年底完工；其中，托嬰中心在2歲以前則是完全免費不收錢，採取日照、托嬰共融的方式，讓長輩來上日照，嬰幼兒來托育，年輕人可以安心成家，安心上班。秀水鄉長林英嘉表示，長照大樓讓鄉內長者可以獲得更好的照顧，家有幼兒的父母更期待托嬰中心的成立。

在秀水長照大樓工程動工下，鹿港區所包括的鹿港、福興、秀水等俗稱「福鹿秀」3鄉鎮，就剩下鹿鳴國中學區還沒有日照中心。縣議員凃淑媚表示，鹿鳴日照中心預計2026年動工，預定地在鹿港鎮頭崙里鹿鳴段794、795地號，為重劃區的抵費地，基地面積有428坪，計畫興建3樓，1樓是托嬰中心，2樓是日照中心，3樓是老人健康促進空間。

而位於福興鄉中正路的鹿港區綜合行政大樓預計今年底完工， 佔地面積約604坪，原為福興鄉橋興街、橋和街的停9用地，靠近中正路的黃昏市場，就在中正路停8用地的正後方，停9用地後來變更為機關用地，將興建地上5層全新的綜合大樓，容納分駐所、戶政所，以及兼具日照托嬰功能。

彰化縣鹿鳴日照中心的預定地，原為重劃區的抵費地，已完成地目變更。（凃淑媚提供）

彰化縣鹿鳴日照中心的預定地，原為重劃區的抵費地，已完成地目變更。（凃淑媚提供）

彰化縣秀水鄉衛生所暨長照大樓新建工程動工了，將成為秀水鄉的最新地標。（彰化縣政府提供）

彰化縣秀水鄉衛生所暨長照大樓新建工程動工了，將成為秀水鄉的最新地標。（彰化縣政府提供）

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