健康網》小彤抗癌王談2年心路歷程 醫點名4類食物要避開

兩性作家小彤胰臟癌「惠普手術」完成，滿兩年了。她表示，最難熬的是12次化療，但都挺過來了。（取自小彤臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕兩性作家小彤胰臟癌「惠普手術」完成，滿兩年了。她在臉書分享走過的心路歷程，並向癌友喊話，勇敢樂觀要成為倖存者。小港醫院指出，胰臟頭十二指腸切除手術，切除及重建範圍都是消化外科最複雜的手術，其併發症的機會也相對提高。

小彤在2024年初身體開始出現異狀，頻繁感冒且鼻竇炎反覆發作。3月初因眼睛、皮膚變黃（黃疸），隨後檢查出2.3公分的胰頭惡性腫瘤，進行惠普手術。

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根據小港醫院衛教資料指出，惠普手術是將胰臟頭部及體部一部分、膽囊及總膽管、十二指腸及近端空腸以及部分的胃切除。手術風險不少，併發症發生的可能性約為20-45%，依人而異，大致有以下6種情況：

●胃滯留（15~20%）。

●胰液滲漏或瘻管（8~25%）

●後腹腔膿瘍。

●膽汁滲漏（1~2%）。

●傷口、呼吸道、泌尿道感染、出血。

●其他可能併發症，像是肺部感染、菌血症、各種感染或中風、心肌梗塞、心律不整等皆有可能發生。

此外，小港醫院指出，手術後需選擇不會促使胃液分泌或使胃黏膜組織受到損傷的食物。進食更應遵守每餐少量進食原則，每2-3小時進食一次，維持1至3個月，採低纖維質且避免產氣性食物，並依腸胃腹脹狀況調整。以下的4種食物最好避免：

●高纖維食物：如：穀類的麩皮、水果的皮及種子、豆類的外皮、蔬菜的粗梗或粗組織等。

●易產生腸氣的食物：如豆類、花椰菜、蘆筍、牛奶、糯米及相關奶製品等（會脹氣食物種類因人而異，請依實際狀況調整）。

●有氣的軟性飲料：如汽水、氣泡飲料等。

●肥肉和油炸或油脂含量高的食物。

小彤表示，罹癌後，嚴格遵從醫囑，也努力堅持「病人本份」，全力做好病人該做的事。積極調整飲食，從不愛吃肉改為積極攝取優質蛋白，除了補充肉類外，每天一定食用無糖優格；以前「無甜食毋寧死」，現在竭力控制甜食與澱粉；喜歡在陽光的午後快走數千步，曬出暖暖好心情。

她也向癌友喊話，自己會蒐集那些少數胰臟癌末卻仍存活至今的成功案例，鼓舞著自己。「即使面對如是艱難的人生劇本，我始終鬥志高昂、依然勇敢樂觀，我，一定會是那10%的倖存者！」

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