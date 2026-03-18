健康網》半夜準時醒非老化！ 營養師揭真正元凶竟是「它」

營養師邱世昕指出，出現凌晨固定時間醒來的情況，先別急著吃安眠藥助眠，雖然常見原因可能是荷爾蒙影響，但更可能與血糖波動相關；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人都有這樣的困擾，明明很累卻總是淺眠，甚至半夜三更固定時間醒來，翻來覆去難以再入睡，以為是初老、更年期或自律神經失調所致。對此，營養師邱世昕指出，出現這類凌晨固定時間醒來的情況，先別急著吃安眠藥助眠，雖然常見原因可能是荷爾蒙影響，但更可能與血糖波動相關。

邱世昕於臉書粉專「營養師教練-世昕」發文表示，有些人因為怕胖而想控制體重，因此，晚餐會刻意吃得特別少，甚至只吃盤燙青菜就打發一餐。他特別提醒，晚餐這樣吃，可能導致半夜身體能量見底、血糖過低，導致大腦啟動生存危機的警報，強迫身體分泌大量「腎上腺素」與「皮質醇」，來把血糖拉高。

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邱世昕進一步說明，腎上腺素與皮質醇都是屬於「戰鬥荷爾蒙」，它們一分泌，身體就會瞬間進入備戰狀態，造成出現心跳加速、燥熱流汗等狀況，當然會導致睡眠中突然醒來，而且再也睡不著。

因此，邱世昕提醒，晚餐千萬不能只吃菜，須確保攝取足夠優質蛋白質，以及一些好的複合性澱粉，如半碗糙米飯或地瓜等，這樣能讓血糖在半夜維持平穩，大腦覺得有安全感，也能有助睡得深沉，一覺到天明。

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