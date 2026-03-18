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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》肥胖增癌症風險！ 營養師：防癌型體重這樣做

2026/03/18 12:28

專家表示，過重與肥胖與多種癌症風險顯著相關，不妨每週固定測量腰圍並記錄，掌控體重不失衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，過重與肥胖與多種癌症風險顯著相關，不妨每週固定測量腰圍並記錄，掌控體重不失衡；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為防癌只要少吃燒烤、少熬夜即可，營養師薛曉晶引述研究指出，過重與肥胖與多種癌症風險顯著相關，包含子宮內膜、食道、大腸直腸、肝、乳癌等，不妨從每週固定測量腰圍、每日至少30g纖維、保持血糖穩定等方法，既可避免體重失衡，又兼顧降低罹癌風險。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，2026年3月《JAMA》最新綜論證實，過重與肥胖與多種癌症風險顯著相關，如子宮內膜、食道、大腸直腸、肝、乳癌等，美國約10%新診斷癌症與此有關。研究顯示，減重逾10%者，肥胖相關癌症發生率有下降，暗示「有感改善」可能具備著降低罹癌風險。

薛曉晶說明，肥胖會讓身體長期處於發炎、荷爾蒙混亂、免疫疲憊狀態，因此使得罹癌風險悄悄累積。關鍵在於「脂肪組織失能」，當脂肪過多時，身體容易出現慢性發炎、氧化壓力增加、DNA損傷、荷爾蒙失衡與免疫力下降，形成「促癌代謝環境」。

7招打造防癌型體重

如何在日常做好防癌工作？薛曉晶建議，不妨從以下7大原則做起：

●以「腰圍」為主要KPI

民眾別只看體重，腹部脂肪與發炎、荷爾蒙失衡更相關。每週固定測量腰圍並記錄。

●每日至少30g纖維

每餐：豆類1份＋全穀1份＋蔬菜2份＋水果1份，助腸道產生良好代謝物。

●加工肉品降至每週0-1次

香腸、培根等含高鹽、添加物、高熱量，不利體脂與抗發炎。

●每日2種十字花科與蒜蔥類蔬菜

花椰菜、大蒜等「抗發炎餐盤配件」，增植化素與多樣纖維，助身體抗發炎。

●脂肪來源換成有利型

多用橄欖油，每週2次深海魚OMEGA-3，每天1小把堅果。不需無油，但要選好油。

●每日一個「血糖波動剎車」

甜飲歸零，甜點每週1-2次、且飯後搭配足夠纖維及蛋白質吃，不空腹吃甜點，避免高糖、高精緻澱粉，免得放大胰島素波動。

●減重目標先穩穩做到10%

這是降低肥胖相關癌症風險的重要門檻，以每週-0.25-0.5%的瘦身速度，靠飲食、運動累積。若BMI≥30或合併三高，務必諮詢專業醫師與營養師，討論體重管理。

薛曉晶總結，肥胖不只影響外觀，更與癌症風險有相關，透過飲食調整與規律運動，逐步改善體重與代謝問題，以遠離癌症威脅。

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