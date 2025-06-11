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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鮮享正當時！ 「蘆筍百合炒蝦仁」低卡爽口又營養

2025/06/11 17:29

農業部分享，當季蘆筍除涼拌、煮湯外，快炒也適合，並分享製作1道「蘆筍百合超蝦仁」，夏季享用低卡又爽口，營養滿分沒負擔。（圖取自農業部臉書）

農業部分享，當季蘆筍除涼拌、煮湯外，快炒也適合，並分享製作1道「蘆筍百合超蝦仁」，夏季享用低卡又爽口，營養滿分沒負擔。（圖取自農業部臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕富含水分的翠綠蘆筍正逢產季，各種料理方式都百搭，吃了令人暑氣全消。農業部於臉書專頁分享，當季蘆筍除涼拌、煮湯外，快炒也適合，並分享製作1道「蘆筍百合炒蝦仁」，夏季享用低卡又爽口，營養滿分沒負擔。

富含葉酸、蛋白質營養素

農業部曾發文介紹，每年3月下旬–11月是蘆筍產季，蘆筍不僅富含水份，也含有豐富葉酸、蛋白質、維生素A、維生素C、維生素B1、膳食纖維及鉀、鋅等微量元素，具有超高營養價值。挑選時，須留意筍尖鱗片是否緊實飽滿、筍莖是否呈圓筒狀且表皮鮮綠無皺縮、底部切口是否無變色、是否無水傷腐臭味，以上4點均顯示蘆筍是否新鮮。

農業部表示，挑選蘆筍時，須留意筍尖鱗片是否緊實飽滿、筍莖是否呈圓筒狀、底部切口是否無變色等重點，才能買到新鮮蘆筍。（資料照）

農業部表示，挑選蘆筍時，須留意筍尖鱗片是否緊實飽滿、筍莖是否呈圓筒狀、底部切口是否無變色等重點，才能買到新鮮蘆筍。（資料照）

輕鬆料理4步驟一次看

●準備食材：蘆筍200g、百合50g、蝦仁100g、彩椒片少許、蒜蓉少許。

●所需調味料：米酒1匙、香油少許、鹽少許、糖少許、白胡椒粉少許。

●製作步驟：

1.蘆筍去皮切段備用。

2.煮一鍋滾水，先將蘆筍、百合、蝦仁、彩椒片一起汆燙後，再撈起備用。

3.鍋中倒入少許香油爆香蒜蓉，再加入汆燙好的步驟2全部食材，然後加入米酒拌炒。

4.最後再加入調味料鹽、糖、白胡椒粉拌炒均勻即完成。

除教授挑選重點之外，農業部也曾傳授以下簡易2步驟，蘆筍即使放在冰箱2、3天，依然可保持清脆新鮮的口感：

1.紙巾沾水濕潤，平鋪於盒底或包裝袋底部。

2.蘆筍直立放入，以保鮮膜或保鮮盒包覆，杜絕空氣，放入冷藏。

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