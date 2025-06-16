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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》製作滑嫩系蒸蛋？ 營養師教「3關鍵」8分鐘上桌

2025/06/16 08:28

營養師表示，想製作滑嫩又入口即化的蒸蛋，關鍵藏在控制好比例、過濾、火候；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，想製作滑嫩又入口即化的蒸蛋，關鍵藏在控制好比例、過濾、火候；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平民超級食物「雞蛋」料理千變萬化，可說是餐桌必備食材之一；對此，營養師吳映澄在臉書專頁「吳映澄 營養師」發文分享製作滑嫩、入口即化的蒸蛋秘訣，首先蛋與水的黃金比例是1：1.5，在蒸之前一定要先過濾蛋液，去掉氣泡和蛋筋，最後蒸蛋時，用中小火蒸約8分鐘，避免火太大出現蜂巢狀孔洞，失去滑嫩感。

蒸蛋富營養 適合各年齡層

吳映澄指出，蒸蛋不只是料理初學者容易入門，也非常適合各年齡層的營養料理，非常適合作為寶寶副食品、牙口不好的長輩、咀嚼吞嚥困難、牙套族、口腔術後恢復者食用，也是控制熱量又有飽足感的好選擇。

農業部曾說明，雞蛋中所含有的營養素對人而言，僅次於母乳。1個雞蛋所含的熱量，相當於半個蘋果或半杯牛奶的熱量，但是它還擁有8%的磷、4%的鋅、4%的鐵、12.6%的蛋白質、及豐富的維生素A、D、E、B2及B6，是最佳的營養補充品。

農業部指出，雞蛋中所含有的營養素對人而言，僅次於母乳；示意圖。（圖取自photoAC）

農業部指出，雞蛋中所含有的營養素對人而言，僅次於母乳；示意圖。（圖取自photoAC）

蒸蛋滑嫩3關鍵 蛋水比例1:1.5

吳映澄表示，想要製作滑嫩又入口即化的蒸蛋，細節可一點都不能馬虎，關鍵藏在控制好比例、過濾、火候！

1.比例—蛋：水＝1：1.5是黃金比例，想更嫩一點可以用到 1：2，但務必要攪拌均勻，避免蛋水分離。

2.過濾蛋液—用細篩過濾至少1次，去掉氣泡和蛋筋，口感會瞬間升級成滑嫩系。

3.火候—水溫要冷的，別用熱水！不然一不小心就變蛋花湯。火候要控制好，中小火蒸約8分鐘，火太大容易出現蜂巢狀孔洞，失去滑嫩感。

吳映澄補充，雞蛋是高生物價的優質蛋白來源，蒸蛋搭配蔬菜絲或嫩豆腐一起蒸，更能豐富營養價值，也能減少單吃蛋的膽固醇攝取量。

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