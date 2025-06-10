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中國「兒童涼鞋」傳塑化劑超標 醫籲慎選材質防過敏

2025/06/10 19:46

茂盛醫院呼籲家長慎選兒童拖鞋；示意圖。（茂盛醫院提供）

茂盛醫院呼籲家長慎選兒童拖鞋；示意圖。（茂盛醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近日中國傳出抽檢兒童涼拖鞋發現鄰苯超標3至500倍，茂盛醫院表示，毒拖鞋含有塑化劑，會導致接觸性皮膚炎及引發氣喘，甚至塑化劑也會導致兒童性早熟並傷害生殖系統，它是女性卵子與男性精子的殺手，建議政府應加強針對兒童用品的塑化劑管制。

茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，毒拖鞋含有塑化劑，是會傷害人體的環境荷爾蒙，輕者會導致接觸性皮膚炎、過敏反應及皮膚屏障受損；重則可能引發氣喘及異位性皮膚炎惡化，若孩童腳部出現不明濕疹，最好換穿有安全標章的產品。

茂盛醫院不孕科醫師張其真也說明，塑化劑也會導致兒童性早熟並傷害生殖系統，它是女性卵子與男性精子的殺手，塑化劑不只存在鞋子裡，常見形態尚如：保鮮膜、食品容器、免洗塑膠餐具、微波食品、鐵氟龍塗層的不沾鍋、熱感應紙的發票、油漆、居家裝潢材料等，民眾要避免接觸。

目前台灣並未強制規定拖鞋需通過SGS或其他第三方安全檢驗，因此市售兒童拖鞋的材質與安全性乃參差不齊。鍾佩宜表示，要如何避免，只能從品牌、價位、材質味道來做第1道的把關，在選購拖鞋時優先挑選大品牌、具材質標示，經過SGS或BSMI認證的產品，避免購買過度便宜或來路不明的鞋款。若新鞋有刺鼻塑膠味或孩子穿後出現紅疹、搔癢等皮膚反應，應立即停用，並就醫檢查。

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