肌少症增死亡風險 營養師教篩檢法與防治要領

營養師袁如鳳指出，肌少症會增加死亡率，老人家尤其不能輕忽。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕肌少症是指年齡增長出現的肌肉量減少與肌力減退、體能下降現象。郭綜合醫院營養師袁如鳳指出，肌少症已被認定是與老化有關的肌肉疾病，於2016年納入疾病診斷，這病症會增加死亡率。她教大家篩檢方法與飲食、運動對應的方法，防肌少症提前來報到。

據統計，台灣65歲以上老人肌少症盛行率男性為23.6%、女性為18.6%，推估可能達46萬人。肌少症發生原因分為：（1）原發性（primary）指找不到特定原因，僅因年齡老化造成肌肉流失；（2）次發性（secondary）原因包括：長期臥床、失能造成行動力下降；疾病如癌症、糖尿病、內分泌疾病、骨關節炎；營養不良：蛋白質、維生素D不足、無法進食、吸收不良或藥物引起厭食等。

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袁如鳳表示，據亞洲肌少症工作小組（Asian Working Group for Sarcopenia, AWGS）建議，初步篩檢肌少症項目可用小腿圍測量。小腿是肌肉消耗最明顯的部位，也是判斷肌少症的重要指標，測量方法以軟皮尺量小腿最粗處的小腿圍長度，若男性<34公分、女性<33公分；或是用雙手食指和拇指將小腿最粗處包圍，若小腿圍等於或小於指環圍即懷疑可能有肌少症；其他也有問卷調查。

如罹患肌少症出現的症狀，包括肌肉量減少（肌肉鬆散、手臂或大腿變細）、肌力下降、行走速度非常緩慢，對健康造成的影響有3方面。

1.肌肉力量流失，增加跌倒、失能風險。

2.增加胰島素阻抗及血糖異常。

3.肥胖型肌少症，是指隨著年齡增長，肌肉質量流失伴隨脂肪增加的情況，容易引發心血管相關疾病、代謝症候群等。

對於肌少症的介入與治療，袁如鳳說，研究目前以飲食與運動介入較有效。

1.飲食攝取：均衡飲食為原則，從飲食中攝取天然的抗氧化物質（維生素A、C、E、茄紅素、花青素等），維生素D的攝取對肌少症與骨質疏鬆有益，建議攝取含油脂較豐富的魚類（鮪魚、鮭魚、秋刀魚等）、牛奶、起司、蛋黃、乾香菇等，並維持充足日照，幫助皮膚合成維生素D。

2.運動介入：可按照個人體力保持規律運動訓練，建議老人或體弱者在物理治療師指導下，保持每週2-3次每次20-30分鐘的漸進性阻抗運動（如走路時腳綁沙包增加負重、手拿啞鈴做舉高手的動作）。

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