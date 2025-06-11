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健康網》孕期出血顏色藏警訊！婦產醫教分辨4種狀況
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕對於正在懷孕初期的準媽媽來說，發現一絲出血往往令人緊張不已，擔心是否與流產有關。對此，板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上，在臉書粉專「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文指出，其實出血並不一定代表流產，從出血的顏色、量與時間，就能初步判斷是否需要就醫。
嚴絢上指出，懷孕初期出血的常見原因包括著床反應、黃體素不足、勞累過度，以及需要提高警覺的子宮外孕或先兆性流產。4種出血顏色與狀況判別重點如下：
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4種出血顏色
1. 咖啡色／粉紅色出血：多與著床反應或黃體素不足有關，量少且短暫，通常不需過度緊張，但仍建議多休息。
2. 鮮紅色出血：若出血量接近月經，則需立刻就醫，不可輕忽。
3. 血塊狀出血：若伴隨腹痛並出現血塊，恐與子宮外孕或先兆流產有關，應儘速就醫檢查。
4. 出血持續時間：1至2天可能是短暫狀況，如輕微勞累或體內黃體素變化所致。超過1週則需要盡快與醫師討論，排除潛在風險。
嚴絢上提醒，孕期身體正在努力守護這段新生命，若有任何疑慮，應尋求專業醫療協助，讓醫師協助判斷是否需要進一步處理。
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