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健康網》快檢查洗髮精成分！ 醫：「它」正悄悄傷害頭皮

2025/06/10 21:05

柯博桓指出，市售洗髮產品為了延長保存期限，普遍會添加3到5種不同的防腐劑，其中常見的包括對羥基苯甲酸酯（Parabens）、甲基異噻唑啉酮（MIT）、二甲醇胺（DEA）等；圖為情境照。（圖取自freepik）

柯博桓指出，市售洗髮產品為了延長保存期限，普遍會添加3到5種不同的防腐劑，其中常見的包括對羥基苯甲酸酯（Parabens）、甲基異噻唑啉酮（MIT）、二甲醇胺（DEA）等；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否近來發現掉髮情況加劇，明明沒有家族禿頭史，卻每天在枕頭上、浴室地板上發現大量掉髮？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓，於臉書粉絲專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文提醒，問題可能並非來自壓力或荷爾蒙，而是潛藏在日常洗髮精中的防腐劑，它正悄悄傷害頭皮。他建議，可選擇低防腐劑或無防腐劑的洗髮產品。

柯博桓指出，市售洗髮產品為了延長保存期限，普遍會添加3到5種不同的防腐劑，其中常見的包括對羥基苯甲酸酯（Parabens）、甲基異噻唑啉酮（MIT）、二甲醇胺（DEA）等。雖然這些成分能有效防止產品變質發霉，但同時也是強力的頭皮刺激物，可能破壞頭皮天然微生物平衡，導致頭皮屏障功能受損。

柯博桓提醒，這些防腐劑對頭皮的危害多屬「累積性效應」，並非立即出現異狀。許多人初期使用時感覺良好，但數月後卻發現頭皮狀況惡化、掉髮增多。一旦毛囊受損，即使停用產品，恢復期也需要至少3到6個月。

柯博桓說，不少人誤以為是頭皮屑問題，進而選用強效抗屑洗髮精，卻因內含更高濃度防腐劑，使頭皮受損問題雪上加霜；圖為情境照。（圖取自freepik）

柯博桓說，不少人誤以為是頭皮屑問題，進而選用強效抗屑洗髮精，卻因內含更高濃度防腐劑，使頭皮受損問題雪上加霜；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，MIT與甲醛釋放劑類防腐劑本身為已知強過敏原，若頭皮出現過敏反應，將引發一連串惡性循環。頭皮發炎、搔癢不適之後，免疫細胞湧入釋放大量發炎因子，進一步干擾毛囊生長週期，讓頭髮提前進入脫落期。

不少人誤以為是頭皮屑問題，進而選用強效抗屑洗髮精，卻因內含更高濃度防腐劑，使頭皮受損問題雪上加霜。

柯博桓也揭露，防腐劑廣泛存在於洗髮精產品中的原因之一，是因其價格低廉、保存效果佳。一瓶洗髮精的防腐成本甚至不到1元，卻能讓產品穩定保存2到3年。不少強調「天然」、「溫和」的洗髮產品，為了避免無硫酸鹽配方滋生細菌，反而暗中添加更多隱形防腐劑。

柯博桓提醒，若近期掉髮情況嚴重，建議可選擇低防腐劑或無防腐劑的洗髮產品。切勿被華麗包裝與香氣迷惑，越單純的成分，往往對頭皮才是最友善的選擇。保護頭皮健康，應從挑選適合的洗髮產品開始。

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