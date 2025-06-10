健康網》產檢別再當透明人！婦產醫公開「準爸爸產檢包」

張瑜芹說，準爸爸是孕期不可或缺的重要支持者，利用「準爸爸產檢包」可讓新手爸爸們有所依循；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「不要當透明人！」許多準爸爸在產檢時，常因不清楚如何參與而顯得無所適從。新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍婦產科女醫新竹竹北張瑜芹醫師」發文提醒，事實上，準爸爸是孕期不可或缺的重要支持者。為了幫助準爸爸更好地參與產檢過程，她特別整理出一份「準爸爸產檢包」，讓新手爸爸們有所依循。

一、必備文件：孕期資料不漏帶

張瑜芹提醒，孕期文件雖常被忽略，卻是每次產檢的重要依據。準爸爸應協助準備好以下文件：孕婦健康手冊（完整記錄每次檢查結果）、健保卡與身分證，以及前次產檢報告與檢驗單。這些文件有助於醫師掌握孕期狀況，若遺漏恐導致檢查流程受阻，甚至需重新預約，影響孕婦就醫權益。

請繼續往下閱讀...

二、電子設備與記錄工具：重要訊息不遺忘

產檢過程中，醫師的建議及注意事項繁多，建議準爸爸攜帶筆記本或使用記事APP，隨時紀錄重點。張瑜芹指出，許多爸爸回到家後，才發現自己完全忘記醫囑內容，造成孕期照護上的疏漏。

張瑜芹建議，準爸爸應事先與妻子討論，整理好要向醫師請教的問題，並隨身攜帶記錄工具；圖為情境照。（圖取自freepik）

三、舒適照護物品：貼心備品減輕不適

考量到孕婦可能因等待時間長或生理不適，準爸爸可貼心準備小瓶水與輕食點心、濕紙巾與衛生紙、薄外套或披肩，以及防噁心的酸梅或薄荷糖，能幫助孕婦舒緩不適、穩定情緒，進而順利完成檢查。

四、心理準備與問題清單：溝通更順暢

產檢除了身體檢查，更需心理準備。張瑜芹建議，準爸爸應事先與妻子討論，整理好要向醫師請教的問題，並隨身攜帶記錄工具。面對漫長等待時，也要保持冷靜耐心，並隨時觀察孕婦神情，適時協助發問，避免重要問題事後才想起，錯失最佳諮詢時機。

張瑜芹強調，這份「準爸爸產檢包」看似瑣碎，但每一項準備都直接關乎孕婦與寶寶的舒適與健康。她也呼籲準爸爸們，從今天起擔起責任，成為產檢路上最稱職、最貼心的夥伴。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法