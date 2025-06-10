健康網》男性體態吸引力揭曉！研究：體脂12％最受歡迎

研究顯示，男性體脂約在12%時，吸引力最高；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕什麼樣的男性體態最具吸引力？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，一項跨文化研究顯示，男性體脂約在12%時，吸引力最高。這項研究透過準確的科學儀器與評分設計，發現來自不同文化背景的評價結果驚人一致，男女都認為這樣的體態吸引人。

研究團隊使用DXA掃描技術，精準測量受試者的體脂肪比例，並特別排除臉部、身高與膚色等干擾因素，專注評估純粹的體態曲線。為了增加客觀性，研究邀請跨性別、跨文化的受試者與評分者參與，進一步比對評價趨勢。

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理想體態數據一次看

研究指出，男性體脂介於10%至15%之間最具吸引力，高於或低於這個範圍都會讓評分下降。此外，BMI最佳落點約為23，而肩腰比在1.6：1時吸引力最高。這樣的體態給人的整體印象是「健康、有肌肉但不誇張，並且具有親和力」。

王思恒指出，值得注意的是，這項審美結果與醫學界對於健康體組成的建議高度吻合；圖為情境照。（圖取自freepik）

與健康標準高度一致

值得注意的是，這項審美結果與醫學界對於健康體組成的建議高度吻合。體脂過低會影響荷爾蒙、免疫力及身體修復機能，而體脂過高則與代謝疾病風險增加密切相關，包括糖尿病等慢性病。

王思恒指出，審美標準不僅是後天文化的建構，更受到人類演化歷程影響。大腦會根據體脂、肌肉量、腰臀比與皮膚狀態等生理訊號，潛意識評估一個人健康與生殖適應力，這也解釋了為何跨文化的審美趨勢具有一致性。

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