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健保給付腦中風治療評估費 7月起要求8成進醫師口袋

2025/06/10 13:04

健保署長石崇良表示，預計7月起調整急性腦中風治療評估費給付方式。（記者林惠琴攝）

健保署長石崇良表示，預計7月起調整急性腦中風治療評估費給付方式。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕嘉義長庚醫院一則啟動動脈取栓轉診平台條件限縮、深夜與凌晨不再收治無明顯效應轉診的訊息，指向腦中風醫療資源亮紅燈，台灣神經學學會及台灣腦中風學會今（10日）也發出聯合聲明，呼籲政府全面檢討制度與給付，健保署長石崇良表示，預計7月起調整急性腦中風治療評估費給付方式，確保至少8成入執行評估醫師的口袋，預估1年逾1.4萬人次受惠。

石崇良指出，據了解，嘉義長庚醫院是嘉義地區主要執行取栓的醫院，因為一名醫師離職與一些醫師健康問題，最近人力吃緊，期望透過區域分工方式，收治有需要取栓、符合條件的病人，而非所有腦中風病人都轉到嘉義長庚。

近年健保陸續放寬相關給付，「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間由現行「限前循環在發作內8小時內」延長至「24小時內」，以及血栓溶解劑「rt-PA藥品」及「急性缺血性腦中風處置費」，由原先限急性缺血性腦中風「3小時內」使用，延長至「4.5小時內」。

在這種情形之下，石崇良坦言，需要接受相關醫療處置的病人就變多了，也讓醫師壓力變得較大，已跟學會討論，按照分級醫療透過區域聯防來調度人力與適當轉診，避免急診壓力過大、神經內科醫師疲於奔命，健保署分區業務組亦協助協調。

石崇良指出，健保給付取栓術耗材約20萬點（1點約0.9元），醫療處置費加計相關鼓勵費用，最高可達9.5萬點，再加上評估費3千點，合計治療1名病人，共支付上看30萬點。

其中，針對急性缺血性腦中風的整合治療評估費用，石崇良說明，今年5月總額協商會議中已討論調整給付方式，預計7月上路，可讓更多醫療人員受惠。

健保署醫管組組長劉林義補充，病人是否符合取栓條件需要經過評估，萬一結果為不適合取栓，考量醫療人員已花時間評估，因此去年7月起支付評估費用3千點。為了保障第一線作業人員的權益，今年7月起，增列健保給付這筆費用的8成以上，必須進到執行評估醫師的口袋中，不應該全部都給醫院，預估1年約1萬4500人次受惠。

另外，石崇良指出，目前已生效的擴大急診醫療相關給付，要求前提是醫療院所必須達到為醫護人員調薪的條件，避免健保調高支付但醫護人員仍不見加薪，強調「這個錢下去就是希望醫護人員加薪」。

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