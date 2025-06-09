彩虹飲食助長壽護腦！ 醫：多吃「這類營養素」

類黃酮有助降低心血管、癌症及神經退化風險。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕想吃出長壽與健康大腦？腦神經科醫師鄭淳予指出，最新科學研究顯示，「類黃酮」攝取量與多樣性皆與降低死亡率、心血管疾病、糖尿病、癌症及神經退化風險高度相關，呼籲民眾在日常飲食中善用「彩虹飲食法」，多攝取多色天然蔬果。

鄭淳予於臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」表示，類黃酮是天然植化素中的重要成分，廣泛存在於五顏六色的蔬果、莓果、茶類與黑巧克力中，具備抗氧化、抗發炎與神經保護等多重生理功能。

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他引用今年6月發表於《Nature Food》期刊的研究，該研究由英國女王大學貝爾法斯特團隊主導，分析近12萬名40至70歲成人的飲食與健康資料，並追蹤10年，發現每日攝取約500毫克類黃酮（約等於2-3杯綠茶）與死亡率降低16%有關。類黃酮攝取種類愈多，其降低慢性病風險的效果也愈顯著，包括心血管疾病下降10%、第二型糖尿病下降20%、癌症與呼吸疾病各下降約8%。

值得注意的是，攝取總量最高者，其神經退化疾病風險降低20%。研究強調，若能「量」與「種類」兼顧，健康益處最顯著。

鄭淳予也建議，民眾日常可選擇富含類黃酮的食物，如綠茶、洋蔥、毛豆、豆製品、莓果、柑橘類、蘋果、黑巧克力、十字花科蔬菜及香草等，並鼓勵以「多顏色搭配」原則進行彩虹飲食，例如將紅色的番茄、紫色的高麗菜、綠色的花椰菜與橘色的甜椒一同入菜，不僅營養完整，也能提升抗發炎與護腦效果。

他也提供忙碌族群的彩虹飲食範例，包括優格加莓果的早餐、搭配酪梨沙拉與黑巧克力點心的午餐，以及富含蔬菜的晚餐湯品等，只要一餐吃得多元，就能對健康產生長期正向影響。

鄭淳予強調，從日常三餐中「多夾幾種顏色」，就是打造健康長壽體質的起點，也是最簡單的護腦行動。

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