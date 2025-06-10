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健康網》夏天噴香水不尷尬！食藥署教你3招「清爽留香」秘訣

2025/06/10 10:20

夏季使用香水務必掌握「清爽、適量、避曬」3大原則，讓香氣自然散發，清新又不刺鼻；圖為情境照。（圖取自freepik）

夏季使用香水務必掌握「清爽、適量、避曬」3大原則，讓香氣自然散發，清新又不刺鼻；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日高溫來襲，愛美的民眾常會使用香水維持體香，但若使用不當，反而容易因香氣過重或與汗味混雜而出糗。對此，食藥署特別提醒，夏季使用香水務必掌握「清爽、適量、避曬」3大原則，讓香氣自然散發，清新又不刺鼻。

選擇清爽香調 避免甜膩負擔

食藥署於臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文指出，夏季選擇香水時，應挑選較為清淡、清爽的香調，避免過於甜膩或濃郁木質系香氣，以免讓人感到悶熱不適。適當的淡雅香氛，不僅能增添好感，還能讓人覺得「剛剛好」，不會過於濃烈造成反感。

少量多點 分散噴灑更自然

在使用方式上，食藥署建議採用「少量多點」原則，每次噴灑1至2下即可，並分散於身體不同部位，能讓香氣更自然、不突兀。適合噴灑的位置包括：手腕內側、手臂內側、頭髮尾端（距離10至15公分輕噴）。

食藥署指出，頭髮尾端，距離10至15公分處可輕噴；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，頭髮尾端，距離10至15公分處可輕噴；圖為情境照。（圖取自freepik）

避免直曬及汗腺集中處 遠離尷尬

此外，部分香水成分可能引起光敏感反應，若噴灑於陽光直射部位，恐造成皮膚刺激或色素沉澱。食藥署提醒，應避免將香水噴灑於容易曬太陽的區域，以及腋下、脖子後方、胸口等汗腺集中、易出汗的部位，以防混合汗味導致異味尷尬。

最後，食藥署貼心提醒，夏季噴香水記得牢記「清爽、適量、避曬」3大原則，才能在人群中散發自然而宜人的香氣，走到哪裡都香氣宜人、魅力加分。

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