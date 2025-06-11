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健康網》預防老化、慢性病關鍵！ 學者揭「糖化終產物」10大剋星食物

2025/06/11 06:30

洪泰雄表示，番茄含有茄紅素與維生素C，具有強效抗氧化能力，有助減少AGEs累積；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄表示，番茄含有茄紅素與維生素C，具有強效抗氧化能力，有助減少AGEs累積；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道每天吃進去的糖、澱粉，除了提供能量外，還可能成為「老化元凶」嗎？營養學者洪泰雄近日在臉書發文提醒，當血糖長期偏高、或體內抗氧化能力不足時，多餘的葡萄糖會和蛋白質、脂肪或DNA產生糖化反應（Glycation），進而形成糖化終產物（AGEs），這些物質會加速老化，甚至提高多種慢性疾病風險。

洪泰雄指出，糖化終產物可視為體內的「老化垃圾」，會讓組織變硬、失去彈性，進一步造成發炎反應與細胞損傷，長期累積可能導致皮膚老化、產生皺紋與斑點，還與糖尿病併發症、腎臟病、心血管疾病、甚至阿茲海默症、癌症風險上升有關。

為何產生糖化終產物？

洪泰雄表示，高血糖 + 高溫烹調 + 氧化壓力是AGEs形成的主要原因，因此選對食物、搭配正確烹調方式，是預防糖化、延緩老化的重要關鍵。

洪泰雄說，紅薯（地瓜）含豐富膳食纖維與β-胡蘿蔔素，可延緩餐後血糖上升，降低糖化反應風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

洪泰雄說，紅薯（地瓜）含豐富膳食纖維與β-胡蘿蔔素，可延緩餐後血糖上升，降低糖化反應風險；圖為示意圖。（圖取自freepik）

10大抗AGEs食物

洪泰雄特別整理出10類有助預防糖化終產物累積的食物，供民眾參考：

1. 深綠色葉菜類（如菠菜、青江菜、甘藍菜）：富含維生素C、葉酸與抗氧化植化素，有助減少氧化壓力、穩定血糖。

2. 豆類（如黃豆、黑豆、紅豆）：含有植物蛋白與膳食纖維，具抗發炎作用，適合水煮食用。

3. 全穀類（如糙米、燕麥、藜麥）：富含B群與礦物質，可減緩血糖上升，建議低溫烹煮。

4. 柑橘類（如柳橙、葡萄柚、檸檬）：富含維生素C與黃酮類抗氧化物，有助抑制糖化反應。

5. 漿果類（如藍莓、草莓、蔓越莓）：抗氧化力極高，能延緩細胞老化，並保護神經與心血管。

6. 番茄：含有茄紅素與維生素C，具有強效抗氧化能力，有助減少AGEs累積。

7. 深海魚（如鮭魚、鯖魚、沙丁魚）：富含Omega-3脂肪酸，能降低慢性發炎與改善胰島素敏感性。

8. 低脂乳品（如優格、低脂牛奶）：提供優質蛋白與鈣質，有助肌肉保養及血糖控制，烹調時應避免高溫長時間加熱。

9. 堅果類（如核桃、杏仁、腰果）：富含優質脂肪與多酚，具抗氧化與穩定血糖功效，建議適量生食或低溫烘焙。

10. 紅薯（地瓜）：含豐富膳食纖維與β-胡蘿蔔素，可延緩餐後血糖上升，降低糖化反應風險。

3大原則遠離糖化傷害

除了飲食選擇，洪泰雄也提醒民眾，日常生活中應養成避免高溫油炸、燒烤、烘烤的飲食習慣，並且控制血糖穩定、避免暴飲暴食，同時多補充抗氧化營養素，才能有效幫助清除體內自由基，降低糖化終產物累積風險，達到延緩老化、預防慢性病的效果。

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