健康網》發炎過勞恐是乾眼元凶 醫教「這練習」助緩解

醫師表示，據國外研究，乾眼症的問題未必是眼睛，而是身體發炎、過勞、失衡的結果，建議採取調整飲食、睡眠等方式，有助改善；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛又乾又澀，明明點了眼藥水，卻還是沒好轉？台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究表示，從分子細胞與身體整體健康的角度來看乾眼症，問題未必是眼睛，而是身體正在發炎、過勞、失衡的結果，也是被忽略的慢性求救訊號。除飲食、睡眠有助改善外，日常可做「20-20-20練習」，看螢幕20分鐘後，遠望20呎、停留20秒，給眼睛一點喘息時間。

發炎過勞致淚膜不穩定

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文指出，據最新研究顯示，乾眼的根本問題，其實是眼表的慢性發炎與神經過度敏感。當我們長時間盯著螢幕、工作壓力大、睡不好，眼睛的淚膜會變得不穩定，角膜表面細胞會像泡在鹽水裡一樣，處於高張環境。這種狀況也會啟動身體的發炎機制，開始破壞原本穩定的淚液與神經系統。

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張家銘進一步說明，為什麼越用眼越不舒服？因為我們的神經「學會痛」。當眼睛長期處在慢性發炎的狀態，角膜的神經就像被操到極限，變得超級敏感。就算只是微風吹過、光線閃一下，神經都會過度反應，傳出強烈的痛或澀。這也就是為什麼很多人乾眼不是乾，而是酸、澀、刺、痛，這是一種累積很久的神經疲憊與發炎記憶。

此外，張家銘說，乾眼症患者通常也會睡不好、腸胃不順、容易緊張、疲累；甚至還可能有免疫力下降、經常感冒、嘴破、過敏體質等問題。因為乾眼呈現的其實只是冰山一角，背後隱藏的是全身性慢性低度發炎，甚至可能合併自律神經失調，以及腸道菌相不平衡。

醫師指出，乾眼症患者容易睡不好、腸胃不順、容易緊張、疲累；甚至還可能有免疫力下降、經常感冒、嘴破、過敏體質等問題；情境照。（圖取自freepik）

飲食、睡眠多管齊下助改善

很多人一聽乾眼症，馬上聯想到只能依靠眼藥水緩解。張家銘表示，真正能改善乾眼的，不是人工淚液，而是改變生活節奏。當我們從生活習慣著手，改善睡眠、吃對食物、讓身體降發炎，眼睛的狀況便能明顯好轉，並建議從以下方式著手：

●一天幫眼睛做3次做「20-20-20練習」：看螢幕20分鐘後，遠望20呎、停留20秒，給眼睛一點喘息時間。

●每天溫敷雙眼10分鐘，幫睫狀腺通管路，讓眼睛油脂穩定。

●補充Omega-3脂肪酸，如：深海魚、亞麻籽；維生素D、抗氧化物，如：莓果、蔬菜，從飲食中降發炎。

●減少糖份、炸物與加工食品的攝取，讓身體修復更輕鬆。

●睡滿7小時，不讓副交感神經持續缺班。

張家銘提醒，當眼睛不舒服時，請不要再忽略身體的警訊。乾眼，不是單一器官的毛病，而是生活失衡的提醒。

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