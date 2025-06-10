健康網》運動沒變瘦？ 研究：持續「1件事」有助燃脂再升級

營養師指出，據國外研究，只要持續規律地進行有氧運動，胖的人也能提高最大脂肪燃燒數值，有助代謝彈性、燃脂能力提升；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否每天堅持不懈運動，卻默默疑惑：為什麼始終沒變瘦？營養師科提斯指出，據國外1項研究，以胖瘦不同的人做比較，同樣吃高脂食物，瘦的人身體會自動提高「最大脂肪燃燒」（MFO）；反之，胖者則易堆積脂肪。但只要持續7天進行有氧運動，胖的人也能將MFO提升。由此可知，只要規律進行有氧運動，提高代謝彈性，燃脂能力也會提升。

對於許多希望以運動方式減重者來說，碰到體重文風不動的情況，總會萌生放棄運動的想法。科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，據國外研究指出，運動有時或許還看不出效果，但其實身體可能已經開始幫忙燃燒更多脂肪。

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科提斯說，據研究，身體的「代謝彈性」會影響代謝健康，胖的人代謝彈性較差，與瘦者相較，其「最大脂肪燃燒」數值較低。也就是說，同樣吃高脂飲食，瘦的人身體會自動提高MFO，胖的人則缺乏這個彈性。因此，胖的人脂肪較容易堆積，甚至會堆積到內臟附近，提高罹患代謝疾病的風險，且脂肪也容易過氧化，增加自由基、氧化壓力。

營養師表示，據研究，同樣吃高脂飲食，瘦的人身體會自動提高MFO，胖的人則缺乏這個彈性，脂肪較易堆積，提高代謝疾病的風險；情境照。（圖取自freepik）

至於這種況是否完全不可逆？科提斯進一步提及，研究發現，只要持續7天、每天進行強度為最大攝氧量的70%有氧運動，即使是胖的人，也能將MFO提升到與瘦者差不多。該研究作者推測，持續且規律地進行有氧運動，可提升「細胞能量工廠」粒線體的含量、代謝彈性，同時，可能透過增加脂肪燃燒的基因表現，來幫助脂肪燃燒。

科提斯提醒，有時候我們默默做了一些努力，但好像沒有立即看到成果，請保持耐心，持續努力下去。只要持續健康的飲食和運動，身體會接近想要的成果。

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