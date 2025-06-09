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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健身族注意！宣稱BCAA修復肌肉 1款乳清蛋白飲涉誇大挨罰

2025/06/09 16:19

「ON乳清蛋白飲品-雙倍巧克力風味」標示不符規定。（食藥署提供）

「ON乳清蛋白飲品-雙倍巧克力風味」標示不符規定。（食藥署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕有些健身族會補充含BCAA（支鏈胺基酸）等成分食品，修補組織損傷、促進肌肉合成，但食藥署今（9日）公布市售蛋白營養補充產品查核結果，知名「ON乳清蛋白飲品-雙倍巧克力風味」，外包裝宣稱「BCAAs可以修復肌肉」被認定涉誇張易生誤解，且未依規定標示營養素含量，遭罰4萬元。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，新加坡商利維喜開發股份有限公司的「ON乳清蛋白飲品-雙倍巧克力風味」，外包裝標示「BCAAs SUPPORTS MUSCLE RECOVERY」（BCAAs可以修復肌肉），易讓消費者以為吃下去就會使肌肉有恢復的狀況，但可能並沒有這樣的效果，涉及誇張或易生誤解情形，違反食安法第28條規定。

「ON乳清蛋白飲品-雙倍巧克力風味」標示不符規定。（食藥署提供）

「ON乳清蛋白飲品-雙倍巧克力風味」標示不符規定。（食藥署提供）

鄭維智指出，該產品標示BCAA，但也未依「包裝食品營養標示應遵行事項」標示其營養素含量，違反食安法第22條規定，已被台北市衛生局裁處4萬元罰鍰。

另外，還有炫煬生物科技股份有限公司的「大豆胜肽高纖全營養沖泡粉」，未標示過敏原「芝麻及其製品」、未標示冬蟲夏草菌絲體醒語及營養標示格式不符規定，已被新北市衛生局裁處3萬元罰鍰。

炫煬生技的「大豆胜肽高纖全營養沖泡粉」標示不符規定。（食藥署提供）

炫煬生技的「大豆胜肽高纖全營養沖泡粉」標示不符規定。（食藥署提供）

炫煬生技的「大豆胜肽高纖全營養沖泡粉」標示不符規定。（食藥署提供）

炫煬生技的「大豆胜肽高纖全營養沖泡粉」標示不符規定。（食藥署提供）

市售蛋白營養補充產品通常為標示宣稱含有高量蛋白質，常見的成分包括乳清蛋白與大豆蛋白等，藉此滿足不同族群對蛋白質攝取的多樣需求。為加強這類產品管理，食藥署聯合地方衛生局執行「114年市售蛋白營養補充產品查核抽驗專案」，共計抽驗17件產品。

雖然產品標示有2件不符規定，但檢驗總黃麴毒素、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及粗蛋白含量皆合格。

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