自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

別再怪孩子本來就憂鬱！美研究：狂滑IG、抖音是Blue真凶

2025/06/09 16:06

青少年花費在社群媒體的時間日益增加。最新研究證實，這與其憂鬱症狀上升有顯著關聯；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

青少年花費在社群媒體的時間日益增加。最新研究證實，這與其憂鬱症狀上升有顯著關聯；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕青少年憂鬱問題日益嚴重，社群媒體是元凶還是避風港？美國加州大學舊金山分校（UCSF）最新研究給出明確答案：當青少年增加社群媒體使用時間，其憂鬱症狀也隨之上升；反之，憂鬱程度較高者並未因此花更多時間在社群平台上。這項發現為釐清兩者因果關係提供重要證據。

《SciTechDaily》網站報導，這項由美國國家衛生研究院（NIH）資助的研究，追蹤近1萬2千名兒童，從9至10歲開始，持續至12至13歲。研究團隊採用「個體內縱向數據」分析，能精準評估每個孩子隨時間變化的情況。

研究結果顯示：在3年研究期間，孩子們每日社群媒體使用時間從僅7分鐘飆升至73分鐘，同期其憂鬱症狀則增加了35%。研究主要作者、UCSF小兒科副教授傑森·長田（Jason Nagata）指出，這證明社群媒體可能助長了憂鬱症狀的發展。

雖然社群媒體為何會增加憂鬱症狀的具體機制尚不完全清楚，但先前的研究已指出網路霸凌和睡眠受擾等風險。事實上，長田教授團隊近期發表的另一項針對同群體的研究顯示，遭受網路霸凌的11至12歲青少年，1年後出現自殺意念或企圖的機率高出2.62倍。

這些受網路霸凌的孩子，在接下來1年嘗試使用成癮物質的機率也顯著提高，其中嘗試大麻的機率高4.65倍，尼古丁高3.37倍，酒精則高1.92倍。這凸顯社群媒體帶來的潛在連鎖負面效應。

年輕世代面臨兩難：社群媒體既是他們與朋友聯繫的主要場域，卻又與憂鬱及危險行為相關。

美國兒科學會建議家長透過「家庭媒體計畫」工具，與孩子共同建立健康的數位習慣，例如設立全家無螢幕時間，以身作則進行開放式溝通。此研究發表於《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中