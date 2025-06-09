別再怪孩子本來就憂鬱！美研究：狂滑IG、抖音是Blue真凶

青少年花費在社群媒體的時間日益增加。最新研究證實，這與其憂鬱症狀上升有顯著關聯；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕青少年憂鬱問題日益嚴重，社群媒體是元凶還是避風港？美國加州大學舊金山分校（UCSF）最新研究給出明確答案：當青少年增加社群媒體使用時間，其憂鬱症狀也隨之上升；反之，憂鬱程度較高者並未因此花更多時間在社群平台上。這項發現為釐清兩者因果關係提供重要證據。

《SciTechDaily》網站報導，這項由美國國家衛生研究院（NIH）資助的研究，追蹤近1萬2千名兒童，從9至10歲開始，持續至12至13歲。研究團隊採用「個體內縱向數據」分析，能精準評估每個孩子隨時間變化的情況。

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研究結果顯示：在3年研究期間，孩子們每日社群媒體使用時間從僅7分鐘飆升至73分鐘，同期其憂鬱症狀則增加了35%。研究主要作者、UCSF小兒科副教授傑森·長田（Jason Nagata）指出，這證明社群媒體可能助長了憂鬱症狀的發展。

雖然社群媒體為何會增加憂鬱症狀的具體機制尚不完全清楚，但先前的研究已指出網路霸凌和睡眠受擾等風險。事實上，長田教授團隊近期發表的另一項針對同群體的研究顯示，遭受網路霸凌的11至12歲青少年，1年後出現自殺意念或企圖的機率高出2.62倍。

這些受網路霸凌的孩子，在接下來1年嘗試使用成癮物質的機率也顯著提高，其中嘗試大麻的機率高4.65倍，尼古丁高3.37倍，酒精則高1.92倍。這凸顯社群媒體帶來的潛在連鎖負面效應。

年輕世代面臨兩難：社群媒體既是他們與朋友聯繫的主要場域，卻又與憂鬱及危險行為相關。

美國兒科學會建議家長透過「家庭媒體計畫」工具，與孩子共同建立健康的數位習慣，例如設立全家無螢幕時間，以身作則進行開放式溝通。此研究發表於《美國醫學會期刊網路開放版》（JAMA Network Open）。

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