健康網》情緒低又腦霧？ 營養師：4類營養素製快樂荷爾蒙

營養師表示，想要穩定情緒，建議補充Omega-3等營養素，尤其堅果、豆漿等富含色胺酸，可產生血清素，有助大腦製造快樂激素；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，有時沒來由的鬱悶、焦慮，總以為自己太脆弱。營養師黃品瑄表示，出現情緒低落、腦霧等狀況，問題可能不是出在「玻璃心」，而是大腦缺營養。想要穩情緒，除應避免高油高糖等地雷食物，養成運動等良好生活習慣外，飲食建議補充Omega-3；色胺酸；鎂、葉酸、維生素B群；維生素C等營養素，有助大腦製造快樂激素，不再心浮氣躁。

吃出好情緒4大關鍵

黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文指出，大腦需要特定營養素來製造快樂荷爾蒙、穩定神經運作，當情緒處於低潮、感覺腦霧、無法專心時，往往是大腦缺乏營養的警訊。日常建議掌握以下4大關鍵，除吃對食物為大腦補給營養素，也注意避開情緒地雷食物，並養成良好生活習慣、留心藥物與食物是否有交互作用，均有助生產快樂激素、穩定情緒。

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●補充營養素產生快樂激素

黃品瑄說，吃對食物可產生快樂激素，也能讓心情好。舉例來說，Omega-3可穩定情緒，建議攝取鮭魚、鯖魚；色胺酸可製造血清素，包括：香蕉、堅果、豆漿等均富含；鎂、葉酸、維生素B群幫助放鬆神經系統，建議可攝取深綠蔬菜、全穀、黑芝麻；維生素C能夠抗壓、有助正向思考，可多吃芭樂、奇異果等。

●情緒地雷4食物勿多吃

除吃對食物補充營養素外，黃品瑄強調，以下4類地雷食物應避免，包括：高油高糖食物帶來的快樂感來得快也去得快；油炸高油脂食物容易促進發炎反應、干擾思緒；咖啡因過量容易影響睡眠，尤應避免下午喝；超加工食品會干擾神經傳導，讓人心情更敏感。

營養師指出，想要不踩情緒地雷，除高油高糖、過量咖啡因等食物應避免外，油炸高油脂食物容易促進發炎反應、干擾思緒，也應避免；情境照。（圖取自freepik）

●3種生活習慣養出好情緒

黃品瑄指出，養成好的生活習慣，也能養出好情緒。包括：睡眠須足夠，建議成年人每天至少睡7小時，也是讓大腦修復的基本功；記得外出曬太陽，幫助血清素生成；維持有氧運動習慣，快樂激素自然會飆高。

●留意藥物與食物「交互作用」

黃品瑄提醒，有服藥的朋友須注意，部分情緒藥物和食物會有「交互作用」。舉例來說，服用以下藥物時，應避免會產生交互作用的食物，也應多諮詢醫師或藥師。

1.MAOI類抗憂鬱藥：避免食用泡菜、起司、納豆等高酪胺酸食物，可能會讓血壓升高。

2.抗焦慮藥：避免攝取葡萄柚或葡萄柚汁，易影響藥物代謝。

3.鋰鹽類：須留意鹽分、水分攝取的穩定性。

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