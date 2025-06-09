更年期婦人亂服荷爾蒙 致眼內大出血險失明

陳女士因服用大劑量荷爾蒙，導致左眼的視神經盤上有明顯的圓形黑色血塊，造成視野永外性缺損。（洪啟庭提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕53歲陳女士因更年期出現掉頭髮、皮膚變皺與嚴重失眠等不適症狀，不按醫囑而自行服用大劑量荷爾蒙，去年12月突然覺得左眼出現大片的飛蚊現象，左眼下半部視野缺損，就醫檢查出眼內大出血、視神經盤上方有血塊，嚴重恐釀失明。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，女性更年期平均發生在45-55歲，主要是卵巢功能開始退化，雌性素與黃體素也逐漸減少，月經從不規律週期到完全停止、熱潮紅、夜間盜汗、頻尿、心悸、陰道萎縮、性交疼痛、骨質疏鬆、誘發骨折、與心臟血管疾病等。

請繼續往下閱讀...

洪啟庭表示，陳女士為減緩更年期的不適，不按醫囑而自行服用大劑量荷爾蒙，出現眼睛血管、視神經的出血與栓塞，甚至視力減退與視野缺損等，原本左眼沒有近視，就醫時最佳視力僅剩下0.6。

陳女士視神經盤附近結痂（紅色箭頭）使視野缺損，部分視網膜血管也出現滲漏、產生玻璃體發炎與出血，大片飛蚊症干擾患者視軸（黃色箭頭），甚至造成視力下降。（洪啟庭提供）

醫師進一步檢查發現，女子視神經盤上方有2.5x2.5mm圓形褐黑色血塊，且部分視網膜血管也有大量滲漏、產生玻璃體發炎與出血，有些血塊已經變為纖維化的組織，形成大片的飛蚊症。由於血管栓塞多時已開始明顯結痂，緊緊黏住視神經，加上靠近黃斑部旁的視網膜血管也出現另一個血栓，很難完全治療。

對此，洪啟庭提醒，更年期治療初期可由飲食、運動、正常作息及情緒管理來舒緩，若症狀持續嚴重，可尋求社工、家人、醫師的協助，當以藥物治療時，可補充性荷爾蒙來減少雌激素等不足所引起的身體不適。

此外，年輕女性的避孕藥與中年婦女更年期的藥物，均為雌性素與黃體素兩種，一樣都會引起眼內出血、甚至血栓產生，所以在接受荷爾蒙治療中，甚至在服用避孕藥的年輕女性，一旦出現飛蚊症，應該立刻尋求眼科醫師協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法