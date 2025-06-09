「瘦瘦筆」讓弟弟變大？ 英國數據：平均長度增10％

近期有研究指出全球男性陰莖平均尺寸有增加趨勢，引發醫界關注其可能原因。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《紐約郵報》報導，近期有男性在網路論壇Reddit上聲稱，使用俗稱「瘦瘦筆」的減肥／降血糖藥物「胰妥讚」（Ozempic）後，他們的陰莖尺寸有所增加。儘管尚無足夠研究證實此藥物與男性生殖器測量值之間的直接關聯，但全球男性平均陰莖尺寸確有上升趨勢，部分專家認為「胰妥讚」等藥物或許是原因之一。

英國糖尿病資訊網站diabetes.co數據顯示，英國男性平均陰莖長度在2022年至2024年間，從5.17英吋（約13.1公分）增至5.63英吋（約14.3公分），增幅近10%。更驚人的是，委內瑞拉男性的數據在同期內，從1.42英吋（約3.6公分）大幅增至6.67英吋（約16.9公分）。

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伯明罕伊莉莎白女王醫院泌尿外科顧問醫師維尼（Richard Viney）博士認為，Ozempic及類似藥物可能是影響因素。他解釋：「男性陰莖會隨年齡增長而縮短，主因是體脂肪增加及攝護腺增大，導致陰莖被拉回體內。理論上，像Ozempic和Wegovy這類用於治療糖尿病和肥胖症的新藥，能使人體重減輕，因此也可能是一個因素。當男性體重下降，其陰莖視覺上會顯得較大。」

「胰妥讚」（Ozempic）俗稱「瘦瘦筆」，原用於治療糖尿病的藥物，因其減重效果顯著，也常用來幫助減肥。（路透檔案照）

然而，2023年發表於《世界男性健康雜誌》（World Journal of Men’s Health）的1項研究指出，在過去近30年間，全球男性平均陰莖尺寸已增長了24%。此增長趨勢令專家擔憂，因其確切原因不明。將此歸咎於「胰妥讚」等減肥藥的推測雖有可能，但這類藥物的流行是近年的事，而男性生殖器尺寸的增長顯然已持續一段時間。

該研究作者、史丹佛大學醫學院的艾森柏格（Michael Eisenberg）博士表示：「任何整體發育上的改變都令人擔憂，生殖系統是人類生物學最重要的部分。如此迅速的變化，意味著我們的身體正發生某些強大影響。」他推測，其他可能原因包括接觸到殺蟲劑或衛生用品中的化學物質，這些物質可能擾亂內分泌系統。

究竟是Ozempic或其他生活因素導致男性「雄風」再起，仍有待時間進一步驗證。目前科學界對此現象的確切成因尚未有一致定論。

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