健康網》青少年飲酒危害大！ 國健署：傷肝、損學習及記憶

研究指出，年齡越小開始接觸酒精，未來濫用其他成癮物質、從事高風險行為及課業表現不佳的風險也隨之上升；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多青少年對酒精性飲料充滿好奇，但是你知道嗎？飲酒對青少年的健康可能造成長遠且嚴重的影響。國民健康署透過臉書專頁提醒，青少年飲酒不僅會導致記憶力與學習力下降，還可能造成肝臟損傷、生殖與內分泌系統病變，甚至與交通事故、自殺、他殺、跌倒、燒傷、溺水等飲酒相關死亡息息相關。

研究指出，年齡越小開始接觸酒精，未來濫用其他成癮物質、從事高風險行為及課業表現不佳的風險也隨之上升。因此，國健署特別呼籲青少年應儘量避免飲酒，或延後首次飲酒年齡，並以運動、音樂、閱讀等健康方式達到舒壓效果。

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國健署指出，青少年飲酒不僅會導致記憶力與學習力下降，還可能造成肝臟損傷、生殖與內分泌系統病變；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署也提醒年輕人，珍惜健康遠比短暫的飲酒快感來得重要。同時也呼籲家長以身作則，避免在孩子面前飲酒，成為子女心目中良好健康行為的榜樣。為扭轉勸酒文化、避免過量飲酒危害健康，國健署特別提供「拒絕勸酒五招」，幫助民眾在各種社交場合中勇敢說不：

1. 強調健康理由：如酒精容易造成酒疹、傷肝、傷胃，或正服藥期間不宜飲酒等。

2. 以交通為由拒酒：例如當天需開車、擔心酒駕臨檢、找代駕不方便等。

3. 用其他飲品代替：改喝茶、咖啡、果汁等非酒精飲料。

4. 誠實表達不喝酒：直接告知不喝酒的立場，清楚拒絕。

5. 其他婉拒方式：如「酒量不好」、「容易醉、會吐」、「伴侶不喜歡渾身酒氣」等理由皆可善用。

國健署強調，拒絕飲酒不是掃興，而是負責任的選擇。社會應共同營造支持不飲酒的環境，讓青少年健康成長，遠離酒精危害。

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