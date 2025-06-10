健康網》味道影響心情！ 偶爾吃「這味」激起冒險心助減重

研究顯示，吃酸味食物如檸檬或無糖蘋果醋，不只熱量低，還能提升冒險精神，讓人在面對減重瓶頸時，更加積極，激發行動力；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食物味道竟然會默默影響心情與減重動力！Cofit我的專屬營養師張宜婷彙整多項研究指出，味覺是穩定情緒、避免暴飲暴食的重要關鍵，舉例來說，吃苦味、鹹食可能與負向情緒有關；吃甜食雖能短暫增加愉悅感，但長期下來可能導致快樂感越來越低，甚至對甜食成癮；吃酸味食物如檸檬或無糖蘋果醋，不只熱量低，還能提升冒險精神，讓人在面對減重瓶頸時，更加積極，激發行動力。

張宜婷在臉書專頁分享，「不同味道」的食物會默默影響你的心情與減重動力。研究發現，從味覺下手，是穩定情緒、避免暴飲暴食的重要關鍵，因此整理多項研究，並一一說明不同口味的食物，如何影響情緒。

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吃苦加重低落情緒

張宜婷引述1項研究指出，口腔暴露於苦味物質會與情緒分數呈負相關，透過「正向情緒和負向情緒量表」（PANAS）平均情緒分數可發現，接觸奎寧漱口水（苦味）的參與者所回報的平均情緒分數顯著低於用清水漱口的參與者，也就是說，相比於對照組（清水漱口），奎寧組的正向情緒較低，負向情緒較高。

研究結果顯示，苦味加重低落情緒，如黑咖啡、苦瓜等這類食物，建議壓力大時減少攝取，避免讓心情更沉重。

營養師指出，甜食雖然能帶來短暫愉悅感，長期攝取糖分會讓大腦多巴胺受體減少，導致快樂感越來越低，甚至對甜食成癮；情境照。（圖取自freepik）

甜食帶來短暫愉悅感

張宜婷提及，甜食雖然能帶來短暫愉悅感，但根據《Scientific Reports》1項研究，透過迷你豬實驗發現，豬的大腦中D2/3受體可用性下降，可能代表蔗糖攝取引發大腦「渴望獎賞」的反應，使多巴胺持續釋放，且這種反應類似於對毒品或快感來源的「渴求」，因此蔗糖也可能像成癮物質一樣激發多巴胺上升，當鴉片與多巴胺受體的可用性下降，可能解釋過量攝取蔗糖會產生成癮性的原因。

張宜婷總結，長期攝取糖分會讓大腦多巴胺受體減少，導致快樂感越來越低，甚至對甜食成癮。想穩定情緒又不破壞飲食計畫，建議以低糖水果或85%黑巧克力取代。

偏好鹹味與憂鬱、壓力有關

如果壓力大時特別想吃鹹食，也要留意！張宜婷引述1項研究指出，偏好鹹味可能與憂鬱、焦慮與壓力分數呈正相關，在壓力下攝取高鹽食物，反而會讓你陷入情緒與飲食的惡性循環，建議改選低鹽堅果或無鹽零食。

酸味食物提升冒險行為

張宜婷指出，酸味食物像檸檬或無糖蘋果醋，不只熱量低，還可以提升冒險精神，讓人在面對減重瓶頸時，能夠更加積極，激發挑戰與行動力！1項研究用了不同的實驗證明。首先，實驗1是招募70名英國參與者，攝取5種基本味覺之一（甜、苦、酸、鹹、鮮）或中性水後，執行風險決策任務（Balloon Analogue Risk Task,BART），結果顯示，酸味顯著提升冒險行為，為5種味覺中效果最強者。

實驗2也是以相同方法招募71名越南參與者，檢驗文化差異對結果的影響。結果再次證實，酸味在越南也促進冒險行為，且其行為表現穩定，支持酸味在跨文化背景下具一致性效果。張宜婷總結，綜合第1、2項實驗結果，有力證據顯示酸味能在兩個國家與不同冒險傾向的個體中促進更高風險的行為。

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