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健康網》旺來正當時！ 鳳梨「2大花式切法」浮誇系必學

2025/06/09 07:32

農糧署說，試著將鳳梨削成鳳梨船，方便進食又好吃；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署說，試著將鳳梨削成鳳梨船，方便進食又好吃；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正是鳳梨盛產季！農業部農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，除了一般的將鳳梨切塊外，也可試著將鳳梨削成鳳梨船、鳳梨棒的方式，簡單3步驟，就能讓鳳梨變得更華麗，方便進食又好吃，宴客必學！

農業部曾指出，鳳梨維生素C是蘋果的5倍，且其中所含之維生素B1，可消除疲勞、增進食慾，另，膳食纖維也能促進腸胃蠕動。除此之外，它還含有「鳳梨酵素」，能分解蛋白質，幫助消化和吸收，吃鳳梨時會覺得澀澀或是有咬舌頭的感覺，也是因為它的緣故。

削鳳梨除了一般的切塊外，也有許多有趣的切法。農糧署教2種切法，包括：鳳梨棒、鳳梨船，宴客必學，簡單不難學：

●鳳梨棒：首先先將鳳梨頭尾切除，直立插入刀子，沿著果皮邊緣切，分離果肉與果皮；再來，直立拿取果皮，將取出的果肉切成8等份，去除鳳梨心；最後，每等份插入竹籤後，再放回鳳梨皮容器就完成了。

●鳳梨船：頭尾切除，直項切半後再切成1/4片；接著再將每部份橫向切，將果肉與果皮分離；最後，將果肉切成片狀，交互推出，擺盤裝飾即可。

農糧署教鳳梨棒、鳳梨船切法。（圖擷取自農糧署臉書）

農糧署教鳳梨棒、鳳梨船切法。（圖擷取自農糧署臉書）

挑選鳳梨 謹記「看聽聞」3秘訣

該如何挑選好吃的鳳梨？農糧署提供3秘訣，首先可看外表，果目無裂縫及碰傷、果皮光亮、綠轉金黃色；聽聲音，若為聲音響亮鼓聲果，肉質細緻，糖酸適中，耐貯放，若聲音沉悶肉聲果表多汁，是購買的首選，但也需盡速食用完畢；最後，也可以從聞香氣判斷，選擇散發濃郁香氣為佳。

鳳梨倒放甜度均勻 保存撇步公開

農業部曾建議，鳳梨「倒放」能讓甜度更均勻，如果無法倒著放，也可以橫著擺。若想常溫保存時，應整顆不去皮，並放置於陰涼通風處，可保鮮2-3天。

若選擇冷藏保存者，不同情境保存方式有所不同。農業部提醒，剛買回來時，可先去除冠芽後，放入塑膠袋，上下顛倒擺放冰存，約3-5天內食用完畢；若以削皮者，應更換1個新的塑膠袋裝入，倒放在冰箱冷藏，1-2天內要吃完；若是切太多吃不完時，應用保鮮膜完全包覆，再放入保鮮盒中冷藏，可保存1週。

農業部說明，鳳梨「倒放」能讓甜度更均勻，如果無法倒著放，也可以橫著擺；示意圖。（資料照）

農業部說明，鳳梨「倒放」能讓甜度更均勻，如果無法倒著放，也可以橫著擺；示意圖。（資料照）

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