健康網》延年益壽不是夢！ 研究：多樣化攝取類黃酮食物

茶、藍莓、草莓、橘子、蘋果等富含類黃酮的食物，不只能延年益壽，還能預防第2型糖尿病、心血管疾病、癌症與神經系統疾病等健康問題；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最新研究指出，茶、藍莓、草莓、橘子、蘋果、葡萄等富含類黃酮的食物，不只能延年益壽，還能預防第2型糖尿病、心血管疾病、癌症與神經系統疾病等健康問題，這項研究由英國貝爾法斯特女王大學、澳洲伊迪斯科文大學 與奧地利維也納醫科大學等機構共同進行，發表於《自然食物》（Nature Food）。

研究團隊追蹤超過12萬名年齡介於40-70歲的參與者，觀察期長達十年以上。研究發現，每日攝取約500毫克的類黃酮，約等於兩杯茶的含量，可降低16%的全因死亡率，以及約10%的心血管疾病、第二型糖尿病與呼吸道疾病的風險。

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這也是首度有研究指出，比起單純攝取大量類黃酮，「攝取多樣種類的類黃酮」，對健康有更顯著的益處。

研究第一作者、伊迪斯科文大學研究員本傑明・帕門特（音譯，Benjamin Parmenter）是最早發現「攝取多樣類黃酮的飲食有益健康」的人，並表示，即使攝取的類黃酮總量相同，那些攝取種類最多樣的人，罹患疾病的風險也更低。

研究共同作者之一、女王大學教授艾丁・凱西迪（音譯，Aedín Cassidy）指出，過往已有實驗與臨床數據證明，類黃酮具有抗發炎、改善血壓與膽固醇等多重健康益處。這次研究則進一步提供首度實證，證明類黃酮的「多樣性」攝取，比單一來源幫助可能更大。因為有的類黃酮可以改善血壓，有些則有助於控制膽固醇。

因此，專家建議，透過簡單可行的日常飲食改變，如多喝茶、多吃莓果與蘋果，不僅有助於提高類黃酮總攝取量，更能提升攝取來源的多元性，有可能長期改善健康狀況。

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