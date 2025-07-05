晚期肝癌無法手術 大劑量SBRT縮小腫瘤

▲SBRT治療中，從三個角度及劑量體積圖可見，高劑量集中於腫瘤區，周邊正常肝臟與腎臟獲得良好保護。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

58歲陳女士罹患肝細胞癌晚期，日前位於肝臟右葉的12.6公分大腫瘤破裂，造成腹腔出血，在醫院做電腦斷層檢查後，緊急轉至台北慈濟醫院以動脈栓塞術治療，由於腫瘤過大且緊鄰大血管難以切除，放射腫瘤科醫師常佑康建議病人選擇2週內接受5次大劑量「身體立體定位放射治療（SBRT）」，配合免疫藥物和標靶藥物，成功使腫瘤縮小至5.8公分，評估手術可能性。

身體立體定位放射治療 配合免疫和標靶藥物

常佑康指出，肝臟是沉默的器官，等出現不適時，往往已屬中晚期，腫瘤變大或侵犯重要血管、器官，錯失開刀的黃金時機，而若是肝腫瘤增大破裂，導致腹腔內出血，就必須以動脈栓塞術止血，避免失血休克。

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常佑康說，動脈栓塞術只能暫時控制破裂的肝腫瘤出血，無法縮小腫瘤或長期控制病情，針對這類無法手術的肝癌病人，除了藥物治療，國外研究證明放射治療合併免疫藥物積極治療，會有顯著的加乘效果。

他指出，過往肝癌病人多在其他治療無明顯效果時，才轉為放射線治療，但因為病況已近晚期，肝功能狀態不佳，只能以連續20至30次的一般劑量放射線照射，治療成效相對受限。SBRT是以少次數、大劑量方式治療腫瘤，使腫瘤細胞有效死亡，達到腫瘤縮小或消失的效果，即便有部分正常肝組織接受高放射劑量，仍能保留足夠肝功能，不影響整體肝臟運作。

常佑康說，小腫瘤以SBRT治療有機會完全消失，另可應用於較大腫瘤的橋接治療，實施SBRT使腫瘤縮小，再銜接手術切除或肝臟移植。國外研究指出，SBRT治療肝癌的5年局部控制率達82％，5年存活率也有明顯提升。除肝癌外，也可運用於肺癌的治療。

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