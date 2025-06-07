健康網》從飲食預定高品質睡眠 3飲食打輔助

營養師指出，鮮奶中的鈣能幫助肌肉放鬆、穩定情緒；色胺酸能合成血清素的原料，血清素與情緒、睡眠有關；情境照。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不管是因為忙碌、壓力大，或是晝夜節律混亂等，現代人睡不好的原因百百種，不只從生活習慣幫助睡眠，營養師彭逸珊表示，可以多攝取鈣幫助肌肉放鬆、穩定情緒；鎂能幫助紓壓；色胺酸則是合成血清素的原料，血清素與情緒、睡眠有關，3種飲食幫你從早開始預定晚上的高品質睡眠。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，適當調整生活習慣有助於讓晚上更好睡。像是白天適當午休睡15-30分鐘，避免影響夜間睡眠；白天曬太陽、睡覺時避免開燈，因為光線對晝夜節律影響大，有助於身體褪黑激素分泌；中午後避免咖啡因，會和線苷競爭結合受體，達到提神效果，因此午後要避開含咖啡因食物。

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飲食輔助睡眠

●鈣：幫助肌肉放鬆、穩定情緒，像是鮮奶、莧菜、青江菜、傳統豆腐等。

●鎂：幫助紓壓，尤其壓力大時需求量提高。如南瓜籽、芝麻、菠菜、紅莧菜等。

●色胺酸：合成血清素的原料，血清素與情緒、睡眠有關，有豬後腿肉、鮭魚、腰果、牛奶等。

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