防盲基金會赴最東南隅小學 免費驗光配鏡保護學童視力

台灣防盲基金會前往屏東長樂國小為學童檢查視力，倡議大使、主播劉亭廷也抱著孩子安撫，讓其順利完成檢查。（台灣防盲基金會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕全台最東南隅的小學是屏東縣長樂國小，逾8成學生是原住民孩子，台灣防盲基金會派駐專業醫療團隊，每學期去幫學童免費驗光與配鏡，紀錄顯示，當地眼壓過高的學童比例高達5分之1，提醒家長及老師追蹤孩子狀況，今年也與倡議大使、主播劉亭廷前往義診，與學校攜手為孩子們建立一個安全的視力保健網絡。

防盲基金會指出，自2021年起推行「偏鄉學童護眼計畫」，針對偏鄉學校學童進行每年1至2次全面性視力篩檢和持續藥物控制度數，並提供免費驗光和配鏡的長期計畫，希望通過定期義診和持續追蹤，與學校攜手為孩子們建立一個安全的視力保健網絡。

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基金會日前也邀請劉亭廷一起前往長樂國小，學童8成以上為原住民，全台最東南隅的極偏小學，當地人口族群由閩南人、客家人及排灣族組成，因處偏鄉，師資、護理師缺乏，多數學生也沒有眼科診所看診經驗。多年來基金會將長樂列入護眼計畫，過去檢查紀錄，該校眼壓過高的學童比例高達5分之1，需家長及老師關注並追蹤後續。

防盲基金會董事長、醫師蔡瑞芳表示，當都市學校發現孩子有視力問題，家長會積極帶去檢查，但在偏鄉因為家長外出工作與交通不便等因素，隔代教養的家庭比例也比較高，無論是複診或在家點眼藥水都難以落實。基金會便帶著眼科醫生、驗光師與檢查儀器走進偏鄉，定期追蹤與複診，並邀請學校護理師配合點藥與記錄，與校方共同把照護的網絡建置起來，也將光明視野一併帶入偏鄉。

劉亭廷則分享自己因趕學校論文而用眼過度，導致近視逾1千度的歷程，帶來生活不便等，利用衛教機會讓孩子知道如何保護自己的視力健康。在長樂國小則安撫孩子做眼科檢查，如眼壓機器會噴氣，讓學童緊張，她靈機一動告訴孩子「是機器為你加油打氣！」稱檢查是在打電動、玩遊戲闖關；她也體會偏鄉醫療資源不足，而「偏鄉學童護眼計畫」能夠定期有醫療團隊到校看診，對孩子的幫助很大。

台灣防盲基金會前往屏東長樂國小進行免費義診。（台灣防盲基金會提供）

台灣防盲基金會「偏鄉學童護眼計畫」，日前到屏東縣長樂國小義診，幫孩子免費驗光、配鏡等，保護視力安全。（台灣防盲基金會提供）

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