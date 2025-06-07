健康網》梅雨季兒童咳嗽咳不停 中醫觀點剖析

中醫認為兒童咳嗽與「肺、脾、腎」的臟腑功能失調有關；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕咳嗽是兒童常見的不適症狀，雖然多數不是嚴重疾病，但也常讓家長擔心。板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀表示，中醫認為兒童咳嗽與「肺、脾、腎」的臟腑功能失調有關，依據外邪與體質不同，常見以下幾種證型：

●外感風寒

症狀：流清鼻涕、喉嚨癢、痰白稀、怕冷、有輕微發燒、身體痠痛。

治法：辛溫解表，宣肺止咳，選方如小青龍湯、荊防敗毒散加減。

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●風熱襲肺

症狀：咳嗽痰黃、喉嚨痛、口乾、頭痛、身熱出汗。

治法：疏風清熱，宣肺止咳，選方如桑菊飲、麻杏甘石湯加減。

●燥邪傷肺

症狀：乾咳少痰或無痰、喉癢、痰中帶血、咳聲沙啞。

治法：清燥潤肺，止咳化痰，選方如桑杏湯加減。

●痰飲內停

症狀：痰多而白、咳後痰出症狀緩解、胸悶、胃口差。

治法：健脾化濕，祛痰止咳，選方如二陳湯和平胃散加減。

陳坤儀說，中醫會根據孩子的體質與症狀，也會考量到小朋友整體的消化機能來治療，搭配中藥或茶飲，溫和調理，有助於改善咳嗽體質。

日常照護建議

●保持室內空氣流通，避免菸味、香味等刺激物。

●多喝溫水，有助於化痰與舒緩喉嚨。

●鼓勵孩子充分休息、避免劇烈活動。

●均衡飲食，避免吃冰品、油炸等刺激性食物。

●若咳嗽超過一週、或有喘、持續高燒，應及早就醫。

陳坤儀提醒，咳嗽雖常見，但可能由不同原因引起，中醫能對症治療，並調和體質與整體照顧，有效幫助孩子舒緩不適、健康成長。如有任何疑問，請洽詢專業的中醫師或小兒科醫師。

板橋樹林風澤中醫診所醫師陳坤儀。（板橋樹林風澤中醫診所提供）

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