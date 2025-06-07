健康網》芒種後清熱祛濕！ 中醫授「絲瓜瘦肉粥」3食療加持

陳櫂瑔分享，用絲瓜烹煮瘦肉粥，具清熱解毒、涼血通絡之效。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時值初夏，氣候轉濕轉熱，氣溫明顯升高、雨量增多、空氣濕度大，芒種後形成「濕熱交蒸」的環境，不僅讓人感覺疲倦乏力，也容易引發腸胃不適與情緒波動。扶原中醫診所中醫師陳櫂瑔在臉書專頁提醒，此時正是調養體質、預防濕熱相關症狀的關鍵時機，應把握「祛濕、護心、防暑」3大要訣，讓身體順應季節變化。食療上，可吃絲瓜瘦肉粥、薏仁薄荷綠豆湯、蔘氣生津茶

清熱祛濕、養心健脾是關鍵

陳櫂瑔指出，初夏時節人體陽氣外發，易耗氣傷津，濕邪又易困脾，容易導致四肢沉重、精神困倦等「濕熱內蘊」的現象。故飲食與作息調整尤為重要，應以「清淡、溫和、養陰」為原則。民間也有「夏至走路需人牽」的俗諺，形容初夏濕熱讓人疲乏無力，走路都需要人攙扶。此時應注意：

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●慎防暑濕：避免長時間處於悶熱潮濕的環境。

●顧護脾胃：飲食宜清淡，避免生冷、油膩食物。

●調養心神：保持情緒平穩，避免煩躁與熬夜。

●謹防暑瀉：注重飲食衛生，預防腸胃疾病。

陳櫂瑔說，蔘氣生津茶由黃耆、西洋參、菊花等組成，適合津液不足、虛弱體質者飲用；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

食療加持 瓜果、茶飲、藥膳

夏季是瓜果盛產的季節，如西瓜、哈密瓜、苦瓜等皆有生津止渴、解熱的作用。陳櫂瑔提醒，瓜果多性寒，體質虛寒者應適量攝取，避免引起腹脹、腹瀉等不適。以下推薦幾款適合初夏的食療與茶飲：

●絲瓜瘦肉粥：具清熱解毒、涼血通絡之效，材料包括絲瓜、胡蘿蔔、瘦肉與粳米，適合脾胃偏虛者調理日常飲食。

●薏仁薄荷綠豆湯：含薏仁、綠豆、薄荷，有助清熱利濕、消暑解渴，是炎夏不可或缺的消暑聖品。

●蔘氣生津茶：由黃耆、西洋參、菊花等組成，適合津液不足、虛弱體質者飲用，可健脾益氣、清熱養陰。

睡好「子午覺」順應陰陽

中醫也強調作息與身體調養密不可分。子時（晚間11點前）入睡、午時（中午11點至13點）小憩15至30分鐘，有助於養陰收陽，改善睡眠品質。

穴位按摩 舒緩濕熱不適

●大椎穴：頸後第七頸椎下方，有助緩解疲勞、提升睡眠品質。

●足三里穴：位於小腿外側，能強化腸胃、增強免疫力。

●陰陵泉穴：小腿內側凹陷處，具健脾化濕、利尿消腫功效。

調整生活作息 順應季節才是關鍵。陳櫂瑔強調，初夏正是從春末過渡到盛夏的重要階段，養生之道不在偏方奇招，而在於飲食、起居、心情三者的平衡。唯有穩定作息、適當飲食與情緒管理並行，才能讓身體在濕熱之際保持清爽與健康。

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