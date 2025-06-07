健康網》日喝2公升水仍腎結石 醫：喝錯了

一名35歲的壯年人明明每天都有喝2公升的水，卻仍腎結石。醫師認為可能是「喝錯了」。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期高溫炎熱，積極補水相當重要！醫師談到他曾遇到一名年僅35歲的民眾發現腎結石，他自稱每天都會補足水分，怎麼會有腎結石？三重宏仁醫院泌尿科主任曲元正說明，喝很多水不代表「一定不會有腎結石」，並且提供正確喝水法。

曲元正在臉書粉專「泌尿外科 曲元正醫師」說明，門診有一名35歲的上班族，近期感到腰部劇痛，甚至痛到冒冷汗、無法站立，緊急就醫後發現他長了 5mm 的腎結石！但讓他不解的是，他一天至少喝 2 公升的水，怎麼還會得了腎結石？其實「有喝水=不會得腎結石」，這個觀念，「不完全正確」。

請繼續往下閱讀...

​根據臨床研究，超過70%的腎結石患者，每天的飲水量並不算少，但仍然無法有效預防結石形成。而其中的關鍵就在於，喝水的「方式」比「總量」更重要。

喝水的方式與腎結石有什麼關聯？曲元正表示，我們知道腎臟的主要功能是透過尿液排出體內多餘的鈣、草酸和尿酸等可能形成結石的物質。所以如果水分攝取不足，尿液的濃度會升高，使這些礦物質更容易在腎臟內結晶，進而逐漸形成腎結石。

曲元正表示，如果是一次性大量飲水，腎臟也會快速排出多餘水分，導致尿液雖然短暫稀釋，但隨後又回到濃縮狀態，也就無法有效預防結石。所以關鍵在於水分攝取的頻率與均衡程度，而不是只看喝水總量。

​要讓喝下去的水真正保護腎臟，預防結石，曲元正提出下列建議。

​●少量多次補充，小口慢喝：每日的飲水量可以按照體重 × 30c.c. 計算，例如 50 公斤的人每天應喝至少1,500c.c.，如果運動量大、容易流汗或長時間待在冷氣房，建議提高到體重 × 40c.c.。水分補充應該均勻分配，別等到口渴才狂喝，建議每30-60分鐘 喝200-300c.c.（相當於半瓶超商的600c.c.瓶裝飲用水），讓腎臟持續代謝，不讓尿液過度濃縮。

​●不要等口渴才喝水，也不要一次猛灌：當你感到口渴時，身體其實已經缺水2-3小時，此時尿液濃縮，腎臟的負擔也變大。研究顯示，人體20分鐘內最多只能吸收約200c.c.的水分，如果一次性猛灌500-1000c.c.，腎臟無法有效處理，多餘的水會被迅速代謝掉，根本無法進入細胞發揮作用，也無法真正稀釋尿液。

補水應該採取小口慢喝的方式，讓身體逐步吸收，而不是等到口渴才狂灌水。如果一整天都在外，建議隨身攜帶 350c.c. 的小水瓶，提醒自己定時補充水分。

​●觀察排尿頻率，看看你水喝對了沒：排尿次數是判斷水分攝取是否適量的關鍵指標。正常情況下，成人每天應排尿4-7次，平均每2-3小時上一次廁所，表示腎臟的過濾功能正常，水分攝取適量。如果一天排尿少於4次，代表水分攝取不足，尿液過於濃縮，腎結石風險增加。

●茶、咖啡、飲料不等於水，喝了還要額外補水：平常喝的手搖飲、咖啡、茶等飲料不算是補充水分！這些飲品中的咖啡因與糖分會影響鈣的吸收，讓尿液中的鈣質濃度提高，間接增加腎結石的風險。建議每喝 一杯含咖啡因或高糖的飲品，可以再額外補充300c.c.的白開水（約半瓶超商一般瓶裝礦泉水的水量），以平衡水分流失，幫助腎臟代謝。

​曲元正表示，養成均勻補水的習慣，才能真正預防腎結石，保護腎臟健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法