自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》日喝2公升水仍腎結石 醫：喝錯了

2025/06/07 15:33

一名35歲的壯年人明明每天都有喝2公升的水，卻仍腎結石。醫師認為可能是「喝錯了」。（圖取自freepik）

一名35歲的壯年人明明每天都有喝2公升的水，卻仍腎結石。醫師認為可能是「喝錯了」。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期高溫炎熱，積極補水相當重要！醫師談到他曾遇到一名年僅35歲的民眾發現腎結石，他自稱每天都會補足水分，怎麼會有腎結石？三重宏仁醫院泌尿科主任曲元正說明，喝很多水不代表「一定不會有腎結石」，並且提供正確喝水法。

曲元正在臉書粉專「泌尿外科 曲元正醫師」說明，門診有一名35歲的上班族，近期感到腰部劇痛，甚至痛到冒冷汗、無法站立，緊急就醫後發現他長了 5mm 的腎結石！但讓他不解的是，他一天至少喝 2 公升的水，怎麼還會得了腎結石？其實「有喝水=不會得腎結石」，這個觀念，「不完全正確」。

​根據臨床研究，超過70%的腎結石患者，每天的飲水量並不算少，但仍然無法有效預防結石形成。而其中的關鍵就在於，喝水的「方式」比「總量」更重要。

喝水的方式與腎結石有什麼關聯？曲元正表示，我們知道腎臟的主要功能是透過尿液排出體內多餘的鈣、草酸和尿酸等可能形成結石的物質。所以如果水分攝取不足，尿液的濃度會升高，使這些礦物質更容易在腎臟內結晶，進而逐漸形成腎結石。

曲元正表示，如果是一次性大量飲水，腎臟也會快速排出多餘水分，導致尿液雖然短暫稀釋，但隨後又回到濃縮狀態，也就無法有效預防結石。所以關鍵在於水分攝取的頻率與均衡程度，而不是只看喝水總量。

​要讓喝下去的水真正保護腎臟，預防結石，曲元正提出下列建議。

​●少量多次補充，小口慢喝：每日的飲水量可以按照體重 × 30c.c. 計算，例如 50 公斤的人每天應喝至少1,500c.c.，如果運動量大、容易流汗或長時間待在冷氣房，建議提高到體重 × 40c.c.。水分補充應該均勻分配，別等到口渴才狂喝，建議每30-60分鐘 喝200-300c.c.（相當於半瓶超商的600c.c.瓶裝飲用水），讓腎臟持續代謝，不讓尿液過度濃縮。

​●不要等口渴才喝水，也不要一次猛灌：當你感到口渴時，身體其實已經缺水2-3小時，此時尿液濃縮，腎臟的負擔也變大。研究顯示，人體20分鐘內最多只能吸收約200c.c.的水分，如果一次性猛灌500-1000c.c.，腎臟無法有效處理，多餘的水會被迅速代謝掉，根本無法進入細胞發揮作用，也無法真正稀釋尿液。

補水應該採取小口慢喝的方式，讓身體逐步吸收，而不是等到口渴才狂灌水。如果一整天都在外，建議隨身攜帶 350c.c. 的小水瓶，提醒自己定時補充水分。

​●觀察排尿頻率，看看你水喝對了沒：排尿次數是判斷水分攝取是否適量的關鍵指標。正常情況下，成人每天應排尿4-7次，平均每2-3小時上一次廁所，表示腎臟的過濾功能正常，水分攝取適量。如果一天排尿少於4次，代表水分攝取不足，尿液過於濃縮，腎結石風險增加。

●茶、咖啡、飲料不等於水，喝了還要額外補水：平常喝的手搖飲、咖啡、茶等飲料不算是補充水分！這些飲品中的咖啡因與糖分會影響鈣的吸收，讓尿液中的鈣質濃度提高，間接增加腎結石的風險。建議每喝 一杯含咖啡因或高糖的飲品，可以再額外補充300c.c.的白開水（約半瓶超商一般瓶裝礦泉水的水量），以平衡水分流失，幫助腎臟代謝。

​曲元正表示，養成均勻補水的習慣，才能真正預防腎結石，保護腎臟健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中