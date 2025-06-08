健康網》夏季濕熱來襲！ 中醫教4招3穴位養生

可多攝取薏仁、綠豆與冬瓜等食材，有助排濕清熱，減輕腸胃負擔。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著夏季正式展開，高溫多雨的天氣型態也逐漸明顯；不僅讓人感到悶熱不適，更容易引發濕熱困擾。面對這樣的氣候變化，如何養生調理體質、提升免疫力成為民眾關注的焦點。翰醫堂中醫診所中醫師近日於臉書粉專分享夏季養生要點，提醒民眾可從「祛濕清熱、顧脾養胃」著手，透過飲食、作息與穴位按摩，全方位調理身心健康。

濕熱季節保養4大建議

1. 祛濕清熱 顧脾養胃：炎熱與濕氣交織的氣候最易影響脾胃功能，建議飲食宜清淡、少油膩。可多攝取薏仁、綠豆與冬瓜等食材，有助排濕清熱，減輕腸胃負擔。

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2. 防中暑 慎防腸胃不適：高溫天氣容易導致中暑或腸胃敏感，記得定時補充水分，並避免大量食用冰品與冷飲，以維護腸胃健康。

3. 預防皮膚搔癢與蚊蟲叮咬：濕熱氣候容易誘發皮膚問題，建議保持居家環境通風乾燥，外出活動時也別忘記防蚊措施。

4. 調整作息 舒緩壓力：夏日白天長、夜晚短，應避免熬夜、適度午休，並維持愉悅心情，既能養心安神，也有助提升免疫力。

足三里穴位於小腿外側，有助健脾和胃、增強消化功能，緩解腸胃不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

3大養生穴位 簡單按壓效果好

中醫師同時推薦3個夏季常用保健穴位，每天花幾分鐘按壓，可有效調理體質：

●足三里穴：位於小腿外側，有助健脾和胃、增強消化功能，緩解腸胃不適。

●陰陵泉穴：位於膝蓋內側下方，有利濕消腫、促進水分代謝，是夏季排濕的重要穴位。

●太衝穴：位於足背，有助疏肝解鬱、降火氣，對於情緒緊張與壓力大者特別適用。

中醫師建議，每日可針對這3個穴位各按壓2至3分鐘，搭配深呼吸，不僅能促進氣血循環，也有助於調節情緒與強化身心防護力。面對濕熱天氣，不妨從日常小習慣開始調整，善用中醫智慧，讓這個夏天更輕鬆、健康又安心。

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