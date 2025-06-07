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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》「車模林志玲」打牛奶針昏迷 醫曝可能嚴重下場

2025/06/07 14:33

近日發生有女子施打「牛奶針」後昏迷的狀況。（資料照）

近日發生有女子施打「牛奶針」後昏迷的狀況。（資料照）

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健康網》牛奶針當舒眠療程？醫：丙泊酚適應症非睡眠

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日一名40多歲，號稱「車模界林志玲」的女子前往北市某知名醫美診所接受「舒眠療程」，施打俗稱「牛奶針」之丙泊酚（Propofol）後卻昏迷不醒，時間長達10天以上。

據報導，40歲蔡姓女子到北市某醫美診所接受舒眠療程，施打牛奶針後，蔡女血氧指數驟降，當場失去呼吸心跳。現場人員緊急施救，撥打119；然女子送醫後陷入昏迷，至今未清醒。衛生局近日前往稽查，但診所未營業。衛生局表示，將連繫診所負責醫師說明。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，「Propofol」俗稱牛奶針，白色的液體像牛奶，有快速麻醉誘導的效果，靜脈注射幾秒就能麻醉昏迷。牛奶針打下去，呼吸抑制效果強，可能呼吸停止。「若是腦部缺氧，急救回來也變成植物人了。」蘇一峰直言「已經出事不少次了！」並強調，施打牛奶針需配備氧氣與生命檢測機器，還要準備急救插管器材。

然牛奶針帶來的意外不僅於此。在2024年，曾有女子到醫美診所進行電波拉皮，使用牛奶針做舒眠麻醉，卻發生血氧濃度不穩的狀況，急救後宣告不治。當時蘇一峰說明，電波拉皮使用牛奶針可能是致死的主要原因。牛奶針是很好的藥品，打下去幾秒到分鐘就能進入麻醉，但是本身有心肺抑制作用，會心跳血壓降低會呼吸抑制。注射的過程使用生命徵象監測器，才能早點發現生命徵象血壓血氧不穩。最後強調「之前沒事不代表都沒事」。

食藥署表示，施用Propofol針劑後可能會導致心跳減緩、呼吸抑制而死亡，因此必須在具備相關急救設備的醫療機構下使用，且須由專業醫師給藥，使用過程中必須有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能，避免因藥物過量，導致呼吸衰竭而死亡的風險。為維護國人用藥安全及健康，行政院已於去（104）年3月26日公告將Propofol增列為第四級管制藥品，加強其流向管理。

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