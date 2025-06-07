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健康網》睪固酮對男人很重要！醫建議飲食 提升睪固酮分泌
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕男人的幸福，很大一部分有睪固酮協助。莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓在粉專「幸福醫師 莊豐賓醫師」表示，睪固酮是男性人生中一輩子重要的荷爾蒙！無論是身體還是心靈，都少不了睪固酮的參與。同時提出多項飲食建議，幫助自己提高睪固酮。
莊豐賓曾說明，男性在40歲後，睪固酮將以一年1到2%逐漸下滑。若過低容易發生精神不濟、易怒、心情沮喪與體能變差情形。睪固酮像手機的電力，放著仍能正常運作，但機能將會受限，最後身體機能與生活習慣都會發生狀況。
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莊豐賓近日補充，除了透過運動及藥物治療之外，平時也可以透過下列的食物，幫自己提升睪固酮分泌，達到日常保健的作用。
●蛋白質，特別是羊肉。
●抗氧化的食物，如洋蔥、大蒜、山藥、西瓜、冬瓜。
●可以增加一氧化氮的松樹皮萃取物，以及白藜蘆醇。
●富含精氨酸的食物，如肉、蝦、芝麻、大豆、堅果。
●含鋅量高的食物，如牡蠣、肝臟、鰻魚。
●蛋類製品，膽固醇也是產生睾固酮的原物料。
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