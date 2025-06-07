健康網》睪固酮對男人很重要！醫建議飲食 提升睪固酮分泌

泌尿科醫師莊豐賓表示，若體內睪固酮濃度不足，就像電量低的手機，身體機能將會減弱。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男人的幸福，很大一部分有睪固酮協助。莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓在粉專「幸福醫師 莊豐賓醫師」表示，睪固酮是男性人生中一輩子重要的荷爾蒙！無論是身體還是心靈，都少不了睪固酮的參與。同時提出多項飲食建議，幫助自己提高睪固酮。

莊豐賓曾說明，男性在40歲後，睪固酮將以一年1到2%逐漸下滑。若過低容易發生精神不濟、易怒、心情沮喪與體能變差情形。睪固酮像手機的電力，放著仍能正常運作，但機能將會受限，最後身體機能與生活習慣都會發生狀況。

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莊豐賓近日補充，除了透過運動及藥物治療之外，平時也可以透過下列的食物，幫自己提升睪固酮分泌，達到日常保健的作用。

●蛋白質，特別是羊肉。

●抗氧化的食物，如洋蔥、大蒜、山藥、西瓜、冬瓜。

●可以增加一氧化氮的松樹皮萃取物，以及白藜蘆醇。

●富含精氨酸的食物，如肉、蝦、芝麻、大豆、堅果。

●含鋅量高的食物，如牡蠣、肝臟、鰻魚。

●蛋類製品，膽固醇也是產生睾固酮的原物料。

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