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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》豇豆古早味再現！4樣料理方式喚醒夏日回憶

2025/06/08 06:31

市場上俗稱的菜豆，正式名稱叫做豇（ㄐㄧ 尢）豆，入粥是古早美味。（圖取自photoAC）

市場上俗稱的菜豆，正式名稱叫做豇（ㄐㄧ 尢）豆，入粥是古早美味。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道什麼是豇豆嗎？這種俗稱「菜豆」、「長豆」、「米豆」、「菜豆仔」的傳統蔬菜，是台灣夏季餐桌上常見的一道美味。農糧署分享，料理方式方面，豇豆用途多元，不僅能快炒，還能入飯、入粥、醃製、甚至曬乾保存，展現豐富的傳統智慧與飲食文化。包含豆仔飯、菜豆仔粥、酸豇豆／酸豆角、豇豆乾，都是豇豆的風味料理。

農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」介紹，豇豆每年6至10月為主要產期，全台各地均有種植，其中以屏東地區的栽培面積最大。其豆莢長度可達30公分，因此也象徵著「長命百歲」的吉祥寓意。

農糧署說，將豇豆川燙後日曬3至6天，製成乾品後可與排骨共煮成湯，湯頭濃郁香醇；示意圖。（資料照）

農糧署說，將豇豆川燙後日曬3至6天，製成乾品後可與排骨共煮成湯，湯頭濃郁香醇；示意圖。（資料照）

經典料理一次看

●豆仔飯：以胡蘿蔔、菇類與菜豆拌炒香氣四溢，再加入生米悶煮，營養滿分。

●菜豆仔粥：結合蒜頭、香菇、蝦米與肉絲白飯，燉煮成風味獨特的鹹粥，溫潤開胃。

●酸豇豆／酸豆角：以鹽水醃製，搭配蒜頭、辣椒、花椒等香料，發酵7至10天，炒肉末後鹹香下飯。

●豇豆乾：將豇豆川燙後日曬3至6天，製成乾品後可與排骨共煮成湯，湯頭濃郁香醇。

農糧署鼓勵民眾品味這道富含文化底蘊的傳統蔬菜，不妨親手製作並與家人分享，讓古早味重返現代餐桌。

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