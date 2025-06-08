自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》減重期「麵店小菜」聰明選！ 醫推地瓜葉、海帶、豆乾

2025/06/08 08:31

蕭捷健指出，地瓜葉的抗氧化能力堪比藍莓；建議挑選深綠或帶紫色的地瓜葉，抗氧化效果更佳。（資料照）

蕭捷健指出，地瓜葉的抗氧化能力堪比藍莓；建議挑選深綠或帶紫色的地瓜葉，抗氧化效果更佳。（資料照）


葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為減重與抗老飲食等於無趣又單調的水煮雞胸與白花椰菜，不過減重醫師蕭捷健打破這項迷思。他於個人臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享自身飲食實例，指出即便在傳統麵店，也能靠聰明選擇小菜，達到減重與抗氧化效果，吃得開心又瘦得安心。例如一盤地瓜葉、豆腐、豆乾及少量素雞，並加點海帶。他指出，這樣的搭配不僅美味，營養價值更是出色。

地瓜葉：平價抗氧化冠軍

蕭捷健指出，地瓜葉的抗氧化能力堪比藍莓。根據研究，每100公克地瓜葉中富含多酚化合物（如綠原酸、槲皮素），含量可達200至600毫克GAE（沒食子酸當量）。他建議挑選深綠或帶紫色的地瓜葉，抗氧化效果更佳。

台灣2024年本土研究也發現，地瓜葉萃取物能促進肌肉細胞對葡萄糖的吸收與利用，對控制血糖族群是一大福音。此外，地瓜葉中的鉀、鈣、鐵含量豐富，草酸含量相對低，對素食者而言更具營養吸收優勢。

除了眾所皆知的碘含量高（每5公克乾海帶含750至1000微克），海帶還富含名為褐藻素（fucoxanthin）的活性成分。（圖取自photoAC）

除了眾所皆知的碘含量高（每5公克乾海帶含750至1000微克），海帶還富含名為褐藻素（fucoxanthin）的活性成分。（圖取自photoAC）

海帶：讓「胖脂肪」變「瘦脂肪」

除了眾所皆知的碘含量高（每5公克乾海帶含750至1000微克），海帶還富含名為褐藻素（fucoxanthin）的活性成分。蕭捷健說明，該成分能促進白色脂肪細胞轉化為能燃燒熱量的棕色脂肪，並刺激UCP1蛋白表現，進一步促進產熱、降低內臟脂肪堆積，有助於改善代謝與體脂分布。

豆乾：黃豆製品佳 小心麵腸

豆腐、豆乾與素雞等黃豆製品是良好的植物性蛋白來源，營養豐富且吸收率佳。蕭捷健提醒，許多人誤以為麵腸也屬黃豆製品，實則多以小麥麵筋製成。雖然含有蛋白質，但其生物利用率僅約50%。此外，對麩質敏感者可能會出現腸胃不適或脹氣。

此外，蕭捷健解釋，本欲加點嘴邊肉，因其脂肪含量略高於雞胸、卻遠低於雞腿，但近期為調整體質而暫時少吃，他強調，減重與抗老不代表只能吃得枯燥無味，只要懂得選對食材、看懂營養標示，即使在麵店也能輕鬆吃出健康與好體態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中