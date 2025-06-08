健康網》減重期「麵店小菜」聰明選！ 醫推地瓜葉、海帶、豆乾

蕭捷健指出，地瓜葉的抗氧化能力堪比藍莓；建議挑選深綠或帶紫色的地瓜葉，抗氧化效果更佳。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為減重與抗老飲食等於無趣又單調的水煮雞胸與白花椰菜，不過減重醫師蕭捷健打破這項迷思。他於個人臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享自身飲食實例，指出即便在傳統麵店，也能靠聰明選擇小菜，達到減重與抗氧化效果，吃得開心又瘦得安心。例如一盤地瓜葉、豆腐、豆乾及少量素雞，並加點海帶。他指出，這樣的搭配不僅美味，營養價值更是出色。

地瓜葉：平價抗氧化冠軍

蕭捷健指出，地瓜葉的抗氧化能力堪比藍莓。根據研究，每100公克地瓜葉中富含多酚化合物（如綠原酸、槲皮素），含量可達200至600毫克GAE（沒食子酸當量）。他建議挑選深綠或帶紫色的地瓜葉，抗氧化效果更佳。

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台灣2024年本土研究也發現，地瓜葉萃取物能促進肌肉細胞對葡萄糖的吸收與利用，對控制血糖族群是一大福音。此外，地瓜葉中的鉀、鈣、鐵含量豐富，草酸含量相對低，對素食者而言更具營養吸收優勢。

除了眾所皆知的碘含量高（每5公克乾海帶含750至1000微克），海帶還富含名為褐藻素（fucoxanthin）的活性成分。（圖取自photoAC）

海帶：讓「胖脂肪」變「瘦脂肪」

除了眾所皆知的碘含量高（每5公克乾海帶含750至1000微克），海帶還富含名為褐藻素（fucoxanthin）的活性成分。蕭捷健說明，該成分能促進白色脂肪細胞轉化為能燃燒熱量的棕色脂肪，並刺激UCP1蛋白表現，進一步促進產熱、降低內臟脂肪堆積，有助於改善代謝與體脂分布。

豆乾：黃豆製品佳 小心麵腸

豆腐、豆乾與素雞等黃豆製品是良好的植物性蛋白來源，營養豐富且吸收率佳。蕭捷健提醒，許多人誤以為麵腸也屬黃豆製品，實則多以小麥麵筋製成。雖然含有蛋白質，但其生物利用率僅約50%。此外，對麩質敏感者可能會出現腸胃不適或脹氣。

此外，蕭捷健解釋，本欲加點嘴邊肉，因其脂肪含量略高於雞胸、卻遠低於雞腿，但近期為調整體質而暫時少吃，他強調，減重與抗老不代表只能吃得枯燥無味，只要懂得選對食材、看懂營養標示，即使在麵店也能輕鬆吃出健康與好體態。

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